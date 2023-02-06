Что приготовить на завтрак: 5 простых и вкусных идей

Что приготовить на завтрак: 5 простых идей
Многие из нас часто не едят утром совсем не по причине отсутствия аппетита, а из-за нехватки времени и идей, что приготовить на завтрак. В результате – приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых советов, что приготовить на завтрак.
Ленивая овсянка
Ингредиенты:
- овсяные хлопья длительной варки – ½ ст.
- молоко – ½ ст.
- греческий йогурт – 2–3 ст. л.
- смесь сухофруктов – 30 г
- грецкие орехи – 20 г
- свежий инжир (можно заменить другими фруктами по вкусу) – 100 г
- мед – 3 ч. л.
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Способ приготовления:
- В небольшую банку насыпьте хлопья и залейте молоком. Добавьте греческий йогурт и мед, тщательно перемешайте.
- Сухофрукты и орехи крупно порубите. Инжир нарежьте кусочками (часть отложите для украшения). Добавьте подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешайте. Сверху украсьте оставшимися фруктами.
- Закройте банку и отправьте в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!
Банановые панкейки
Ингредиенты:
- цельнозерновая мука – 90 г
- молоко – 150 мл
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 20 г
- мед – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- банан – 2 шт.
- соль – щепотка
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Способ приготовления:
- Смешайте в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
- Банан пюрируйте. Добавьте яйцо, растопленное масло и молоко. Взбейте в блендере еще раз. Аккуратно соедините с мукой, разрыхлителем и солью, перемешайте.
- Пожарьте панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полейте медом или кленовым сиропом и посыпьте орешками.
Ягодный смузи-боул с кокосом
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- замороженные ягоды (малина, голубика, смородина) – 200 г
- молоко – 75 мл
- кокосовые сливки –75 мл
- кокосовая стружка – 20 г
- орехи кешью – 20 г
- сушеная вишня или ягоды годжи – 20 г
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Способ приготовления:
- В блендере пюрируйте малину с бананом, кешью и молоком. Добавьте кокосовые сливки и стружку, перемешайте.
- Вылейте смузи в глубокую миску, украсьте сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.
Тыквенные кексы в микроволновке
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- тыквенное пюре – 1 ст.
- мука – 3 ст. л.
- сгущенное молоко – 2 ст. л.
- пряные специи (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л.
- арахисовая паста – 1 ст. л.
- разрыхлитель – ½ ч. л.
- соль – щепотка
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Способ приготовления:
- Взбейте яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
- Отдельно соедините муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно введите в жидкое тесто и перемешайте.
- Получившуюся массу разлейте по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин. при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.
Тосты с авокадо и яйцом-пашот
Ингредиенты:
- ржаной хлеб – 2 ломтика
- яйца – 2 шт.
- авокадо – 1 шт.
- петрушка – 3 веточки
- руккола – ½ пучка
- яблочный уксус – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Хлеб подрумяньте на сухой сковороде. Слегка остудите и выложите на ломтики зелень.
- Авокадо очистите и удалите косточку. Мякоть нарежьте и сбрызните яблочным уксусом. Посолите и поперчите. Выложите поверх петрушки и рукколы.
- Для яйца-пашот нагрейте воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятите. В миску разбейте яйцо комнатной температуры. Сделайте огонь минимальным, аккуратно вылейте яйцо в воду и варите 3 мин. Готовые яйца-пашот выложите на авокадо. Поперчите.
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