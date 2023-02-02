Имбирное печенье: топ-5 простых рецептов от участников «МастерШеф»

Такие лакомства придутся по нраву в семейном кругу. Участники «МастерШеф» поделились с STB.UA рецептами имбирного печенья, которое можно будет легко приготовить в домашних условиях. И на это вам понадобится всего час-полтора времени! Итак, топ-5 рецептов имбирного печенья!

Классическое имбирное печенье

Ингредиенты:

мед – 3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

имбирь – 2 ч. л.

корица – 2 ч. л.

молотый мускатный орех – щепотка

кориандр – щепотка

сода – 1 ч. л.

масло сливочное – 70 г

яйцо – 1 шт.

мука – 1–2 ст.

сахарная пудра – 180 г

белок – 1 шт.

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Приготовление:

В кастрюле необходимо смешать мед, сахар, специи. Поставьте на плиту (на медленный огонь), помешивайте и растапливайте до появления пузырьков. После закипания добавьте соду, сливочное масло. Размешайте до растворения. Затем снимите с огня и дайте жидкости остыть. Далее добавьте яйцо и хорошенько перемешайте. Добавьте муку и замешивайте тесто. Дайте ему отдохнуть около 15 минут. Раскатайте тесто и вырежьте фигурки. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте пряники около 10 минут при температуре 190 градусов.

Приготовление глазури:

Смешайте сахарную пудру с белком. Важно выбрать для этого глубокую тарелку. Взбейте все миксером до мягкой консистенции. Вылейте массу в одноразовый полиэтиленовый мешок. Разукрасьте пряники. Дайте время застыть глазури (час).

Имбирное печенье без масла и сахара

Ингредиенты:

творог (плотный) – 200 г

пшеничные отруби (мелкий помол) – 50 г

яичный белок – 1 шт.

цельнозерновая мука – 3 ст. л.

разогретый мед – 1 ст. л.

молотый имбирь, корица, гвоздика – по 2 ч. л.

какао-порошок – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль, мускатный орех, кардамон – по щепотке

Приготовление:

Смешайте миксером в миске творог, белок, подсластитель, специи. Вмешайте туда отруби и затем подсыпайте муку, продолжая при этом замешивать смесь. Полученное тесто заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте фигурки. Выложите все на противень с пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 15 минут. Выпекайте при 190 г.

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Имбирное печенье со свежим имбирем

Ингредиенты:

просеянная мука – 2 ст.

сахар – 1 ст.

размягченное сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

корень имбиря – 2 шт.

соцветия гвоздик – 5–6 шт.

молотая корица – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Гвоздику и корицу необходимо измельчить в ступке. Далее смешайте муку с разрыхлителем, натертым имбирем, гвоздикой, корицей. Взбейте масло и сахар, добавьте яйцо. Затем добавьте муку. Замесите тесто. Раскатайте тесто и вырежьте из него печенье формочками. Присыпьте сахаром или же молотым миндалем. Смажьте противень маслом и выложите на нем свое творение. Выпекать необходимо полчаса при температуре 180–190 градусов.

Имбирное печенье с шоколадом

Ингредиенты:

Масло сливочное – 125 г

Сахар – 200 г

Ванилин – 2 г

Имбирь – 80 г

Яйца – 4 шт.

Мука пшеничная – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Шоколад черный – 400 г

Изюм – 200 г

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Приготовление:

Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте ванилин и яйца (по одному, каждый раз хорошо взбивая). Добавьте имбирь предварительно его измельчив. Смешайте просеянную муку с содой и высыпьте в глубокую емкость. Натрите шоколад (на крупной терке). Вмешайте шоколад и все тщательно перемешайте. Затем добавьте в тесто изюм. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто. Вырежьте печенье формочками, затем выложите его на противень (предварительно смажьте его маслом). Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

Имбирное печенье с миндалем

Ингредиенты:

мука пшеничная – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

масло сливочное – 200 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1–2 ч. л.

имбирь (молотый) – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

молоко – 1 ст. л.

масло растительное

миндаль (измельченный) – 50 г

Приготовление:

Взбейте яйцо (1 шт.) с сахаром. Добавьте в смесь сливочное масло и взбейте. Добавьте в полученную смесь ванилин, миндаль, имбирь. Подмешивайте в массу муку с разрыхлителем. Замешайте тесто, а затем поместите его в пакет и положите в холодильник на час. Раскатайте тесто толщиной 5 мм. Вырежьте печенье. Разболтайте желток и 1 столовую ложку молока. Смажьте печенье, чтобы оно было блестящим. Выложитете печенье на смазанном маслом противне. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

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