Православные церковные праздники в феврале 2023: полный список

Церковные праздники в феврале 2023: календарь по дням
Февраль 2023 года принесет православным верующим сразу несколько важных церковных праздников. Среди них – Сретение Господне. Какие еще церковные праздники ждут православных верующих в феврале 2023 года – узнайте в календаре STB.UA.
1 февраля — преподобного Макария Египетского, Макария Печерского;
2 февраля — преподобного Евфимия Великого;
3 февраля — преподобного Максима Исповедника;
4 февраля — апостола от 70-ти Тимофея;
5 февраля — священномученика Климента и Агафангела Римлянина;
6 января — преподобной Ксении, мучеников Вавилы, Тимофея и Агалия;
7 февраля — святителя Григория Богослова; иконы Божьей Матери «Утоли моя печали»;
8 февраля — преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;
9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоуста;
10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;
11 февраля — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
12 февраля — Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;
13 февраля — бессребреников мучеников Кира и Иоанна; мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;
14 февраля — мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана;
15 февраля — Сретение Господне;
16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны Провидицы;
17 февраля — Промытаря и Фарисея;
18 февраля — святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, поминальная родительская суббота;
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19 февраля — преподобных Вукола и Варсонофия;
20 февраля — преподобных Луки и Парфения;
21 февраля — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;
22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;
23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;
24 февраля — блудного сына священномученика Власия;
25 февраля — святителей Мелетия и Антония, святителя Алексия Киевского;
26 февраля — преподобных Мартиниана, Зои, Светланы, Стефана;
27 февраля — равноап. Кирилла, учителя славян; начало Великого поста;
28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.
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