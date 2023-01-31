Овсяное печенье: рецепты простые и быстрые

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Майже одружені
Майже одружені
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua

Овсяное печенье: 5 элементарных рецептов от участников «МастерШеф»

31.01.2023

Овсяное печенье — одно из самых безвредных и вкусных лакомств. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.

iStock-864454144

Овсяное печенье на основе «Геркулеса»

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — полстакана
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Геркулес  — 2 стакана

Приготовление:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела, постепенно добавляя яйца.
  2. Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать.
  3. Готовое тесто набирать ложкой и с помощью другой ложки выкладывать на смазанный маслом противень.
  4. Выпекать 10 минут при температуре 180–200 градусов.

iStock-838406206

Овсяное печенье из хлопьев

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1,5 стакана
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар – полстакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яйца — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья подсушить на сковороде.
  2. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым.
  3. Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок.
  4. Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

Больше по теме: Швейцарская меренга «Елочки» от Елизаветы Глинской

Овсяное печенье из овсяной муки

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 4—5 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука овсяная (овсянка, перемолотая в комбайне) — 1 стакан

Приготовление:

  1. Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром.
  2. Добавить одно яйцо, размешать.
  3. Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать.
  4. Поделить на десять частей, и выйдет хорошее, обычного размера печенье.
  5. Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.

Delicious homemade Oatmeal cookies on a plate

Овсяное печенье с ванилью

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1,5 стакана
  • Ваниль
  • Разрыхлитель — 10 г

Приготовление:

  1. Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
  2. Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать.
  3. Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом.
  4. Поставить противень в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 15 минут. Важно не пересушить печенье.

Овсяное печенье с семечками и корицей

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Яйца — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г.
  • Сахар — 2/3 стакана
  • Обжаренные семечки — 6 ст. л.
  • Корица
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Хлопья размолоть в кофемолке.
  2. Сливочное масло (комнатной температуры) взбить с сахаром.
  3. Добавить к маслу яйцо и опять взбить.
  4. Положить в массу муку из хлопьев, разрыхлитель, корицу, семечки. Перемешать, накрыть крышкой и убрать на 1,5 часа в холодильник.
  5. Скатать из теста небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Овсяное печенье: рецепты простые и быстрые
Телеканал СТБ

Что приготовить на ужин в мультиварке: топ-10 простых рецептов

 Запеканка из кабачков
Телеканал СТБ

Запеканка из кабачков и фарша: рецепт приготовления от участника «МастерШеф»

 рецепт тирамису
Телеканал СТБ

Рецепт тирамису от Лизы Глинской

 Овсяное печенье: рецепты простые и быстрые
Телеканал СТБ

Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

 как сделать брынзу
Телеканал СТБ

Как сделать брынзу в домашних условиях: рецепт приготовления от Паши Серветника

 греческий салат
Телеканал СТБ

«Греческий салат»: классический рецепт приготовления от участника «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить