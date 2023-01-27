Как сделать домашнюю брынзу? Рецепт

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Как сделать брынзу в домашних условиях: рецепт приготовления от Паши Серветника

27.01.2023

Брынза это мягкий соленый сыр, который готовят из коровьего, козьего или овечьего молока. Его можно добавлять в салаты и пироги, использовать для фарширования мяса и овощей, делать с ним закуски и соусы. Однако не секрет, что наилучшим вкусом и наибольшей пользой обладает именно домашняя брынза. Как приготовить этот аппетитный рассольный сыр своими руками? Очень просто! Рецепт домашней брынзы от победителя «МастерШеф. Профессионалы»  Паши Серветника  читайте в материале.

как сделать брынзу

Ингредиенты:

  • молоко жирностью 3,2% — 1 л 
  • сметана жирностью 20% — 3 ст. л.
  • сок лимона — 2 ст. л.
  • вода — 200 мл
  • соль — 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. Молоко вылить в кастрюлю и поставить на сильный огонь. Добавить сметану и перемешать. Когда смесь начнет сворачиваться, влить лимонный сок и прогревать еще около 1 минуты.
  2. Дуршлаг застелить марлей и вылить получившуюся смесь. Сыворотку сцедить.
  3. Завернуть будущий сыр в марлю и поставить под гнет на 1 час. По истечению времени нарезать кубиками.
  4. В воде развести соль и залить кубики сыра. Оставить на 30 минут. Хранить домашнюю брынзу в герметичной емкости, не доставая из рассола.

Приятного аппетита!

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