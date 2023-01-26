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В Киеве состоялся Благотворительный международный проект Charity, посвященный сбору средств на БПЛА.

26.01.2023

Встретиться вместе – ради Победы. Благотворительный международный проект «Charity 100лица» устроил изысканный вечер. Здесь состоялось награждение благотворительных фондов, общественных организаций и благотворителей, которые показали свою активную позицию в нашей главной борьбе. Благотворительный аукцион и сбор средств был направлен на отечественную систему противодействия дронам и БПЛА «Пространство», которые и презентовали в этот вечер. Поддержали вечер и отечественные артисты и музыканты, которые с начала войны ведут концертную деятельность в поддержку ВСУ.

Video: В Киеве состоялся Благотворительный международный проект Charity, посвященный сбору средств на БПЛА.


Благотворительный международный проект «Charity 100лица» устроил изысканный вечер, который был направлен на отечественную систему противодействия дронам и БПЛА «Пространство», которые и презентовали в этот вечер.

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