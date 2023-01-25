Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua

Что такое ПТСР и как с ним бороться

25.01.2023

24 февраля украинцы проснулись от взрывов в городах ― россия без предварительного объявления войны начала бомбить гражданские объекты по всей Украине. российские военные вторглись на территорию Украины с целью оккупировать ее. На защиту Родины встали мужчины и женщины, а гражданские помогают воинам как могут. Однако, как и в каждой экстремальной ситуации, в условиях войны у людей может развиться стрессовое расстройство. Что такое посттравматическое стрессовое расстройство и можно ли его вылечить ― сообщил Минздрав.

ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

Больше по теме: У меня нет дома: как отпускать материальное?

Посттравматические расстройства могут начаться как у подготовленного человека, так и у мирных гражданских, никогда не бывавших в стрессовых ситуациях. Этого нельзя стесняться, однако важно вовремя диагностировать и лечить это состояние либо принять меры, чтобы избежать ПТСР.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ― это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.

Группа риска ПТСР

ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

ПТСР развивается у людей, переживших угрожающую жизни или достоинству ситуацию. К группе риска принадлежат:

  • ветераны войны;
  • гражданские, находившиеся или все еще находящиеся в зоне боевых действий;
  • жертвы сексуального и физического насилия;
  • пленные и жертвы пыток;
  • свидетели терактов;
  • люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;
  • другие люди, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.

Больше по теме: Правила сильних і непереможних: Андрей Жельветро о том, как мы меняемся во время войны

Проявления и симптомы ПТСР

ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс — по определению врачей, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события ― как правило, в течение первых трех месяцев.

При ПТСР наблюдают следующие группы симптомов: избегание, гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

  • Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся или возвращаются как флешбэки (старое воспоминание, которое вновь ярко вернулось).
  • Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно вспыхивает, раздражается, тревожится и думает о собственной безопасности.
  • Избегание упоминаний о травме — нежелание говорить о происшествии или быть рядом с напоминающими о нем людьми. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и утрата интереса к некогда любимым вещам.
  • Панические атаки: чувство сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.
  • Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице.
  • Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
  • Неурядицы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.
  • Злоупотребление алкоголем, курением и наркотиками.
  • Проблемы в отношениях, отдаление от партнера/партнерши.
  • Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Больше по теме: Как уберечь взрослую и детскую психику во время войны?

Лечение ПТСР

ПТСР подлежит лечению. Поэтому при появлении симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью. Семейный врач может направить вас к специалисту по психическому здоровью ― например, психологу или психиатру ― для диагностики.

ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

Лечение может быть медикаментозным и/или психотерапевтическим: когнитивно-поведенческая терапия и метод десенсибилизации и репроцессуализации травмы с помощью движения глаз.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Продукты, которые влияют на настроение
Телеканал СТБ

Продукты, которые влияют на настроение: советы Светланы Фус

 ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить
Телеканал СТБ

4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

 ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить
Телеканал СТБ

Как поддержать человека: 12 фраз ободрения в трудную минуту

 Гринч
Телеканал СТБ

Лучшие новогодние мультики: рекомендации от Марины Боржемской

 ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить
Телеканал СТБ

Стинг просит мир помочь Украине пережить сложную зиму

 ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить
Телеканал СТБ

Как вылечить ячмень на глазу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить