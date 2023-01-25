Нацизм и национализм: что это и его значение в истории и в современности

Нацизм и национализм: что это значит и почему их нельзя путать

Пропагандисты путина уже не одно десятилетие работают над подменой понятий на ключевых позициях в истории и в современности. Создавая «культ победы» в россии, десятилетиями искажали события и идеологии всех своих конкурентов и события Второй мировой войны. Дошло до того, что украинцев прозвали «нацистами», а историю Украины присвоили россияне. Разбираемся, что такое нацизм и национализм и какая страна в мире сейчас имеет все признаки нацизма времен Гитлера.

Что такое нацизм

Благодаря работе российской пропаганды в течение десятилетий публично искажалось определение нацизма, национализма и фашизма. В частности, следует обратить внимание на тот факт, что обвинение властей Украины в нацизме и описание Украины как нацистского государства является одним из главных нарративов российской пропаганды, несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении национал-социалистического режима.

Поэтому следует определиться, что такое нацизм (сокращенно национал-социализм).

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Нацизм ― это идеология и практика немецкого национал-социализма. Национал-социализм (от нем. Nationalsozialismus; синонимы – «нацизм», «германский фашизм») имеет два значения. Первое ― политическое тоталитарное движение, оформившееся в Германии и Австрии после Первой мировой войны и основывающееся на идеях германского экспансионизма и реваншизма, вождизма, экстремистского национализма, ксенофобии, антисемитизма и превосходства «арийской расы». Приобрел практическое воплощение в деятельности Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП, 1919–1945), возглавляемой А. Гитлером. После прихода национал-социалистов к власти в Германии в 1933 году ими было построено тоталитарное государство, развязавшее Вторую мировую войну. После поражения Германии (1945) национал-социализм был осужден Нюрнбергским трибуналом (1946) как «преступление против мира и против человечности».

Второе значение нацизма ― идеология НСДАП и родственных ей движений в странах Центральной и Северной Европы 1919―1945 гг.

Часто можно услышать об отождествлении нацизма и фашизма. Это связано с несколькими факторами: фашизм первый привлек внимание к себе ― с приходом к власти Б. Муссолини в Италии в 1922 году, а также из-за манипуляции «левых» исследователей, которые хотели собрать всех «правых» под одним названием и противопоставить коммунизму. Поэтому постепенно происходит замена понятий, что такое фашизм.

Идеологии фашизма свойственны империалистические стремления, опирающиеся на «наследие Рима», апологетика всемогущества национального государства, милитаризм, антипарламентаризм, корпоративный принцип, признание частной собственности, критика капитализма, ориентация на мелкие и средние предприятия, вождизм, отвержение идеи классовой борьбы в пользу национальной солидарности, интеграция «фашистов» в ряд идеологически контролируемых организаций и откровенный антикоммунизм.

Чем нацисты отличаются от националистов

Нацизм и национализм ― далеко не одно и то же, хотя российская пропаганда навязывает это уже десятилетиями.

Нацизм не исключает захвата других территорий для расширения так называемого «жизненного пространства», что может охарактеризовать его как имперскую идеологию, тогда как национализм всегда боролся за право наций на самоуправление и самоопределение. Также нацизм ― тоталитарная идеология с главной политической фигурой вождя («фюрера»), которому фактически принадлежит вся власть в стране, когда при национализме вся нация является единственным правомерным источником политической власти.

Термин «национализм» (nationalismus) предложил Иоганн Готфрид Гердер в конце 1770-х годов. Национализм возникает как реакция этноса на деструктивные действия наружного окружения (экономические, социальные и политические процессы, иноэтнические действия).

Национализм ― это идеология и направление политики, базовым принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства и ее первичности в процессе образования государства. Национализм утверждает, что каждая нация должна управлять собой, быть свободной от внешнего вмешательства (иметь право на самоопределение), что нация является естественной и идеальной основой для политики. Национализм обычно опирается на этнос как на самую стойкую референтную группу.

К примеру, создание Израиля опиралось на существование нации евреев, имеющих право на собственное государство. Среди национальных движений в английских колониях сильнейшим оказалось индийское, и индийцы добились независимости от метрополии. Индийские мусульмане добились образования отдельного национального государства ― Пакистана.

Виды национализма

Национализм бывает разных видов ― в зависимости от страны, где в каждой он может проявляться по-своему, и обстоятельств, в которых находится народ (война, борьба за независимость, культурную идентичность, экономические права и т.д.).

Этнический национализм

Гражданский национализм

Экспансионистский национализм

Романтический национализм

Религиозный национализм

Культурный национализм

Постколониальный национализм

Национально-освободительный национализм

Левый национализм

Либеральный национализм

Радикальный национализм

Умеренный национализм

Национальный консерватизм

Анархизм и национализм

Пан-национализм

Диаспорный национализм

Национализм по стране

Экспансионистский национализм

Гражданский национализм

Украинский национализм ― это политическая идеология, а также общественно-политическое движение, ставящее целью создание и развитие украинского самостоятельного национального государства и/или защиту национальной самобытности. Национализм требует в первую очередь национального самосознания, осознания национальной общности группы людей, живущих на территории Украины.

Идеология нацизма

Национал-социализм, являясь отчетливо синкретичной идеологией, состоящей из правых и левых идеологических элементов, был и остается главным противником всего спектра левых идеологий. Идеология нацизма включала германский национализм, однако закрепленный на основе расизма на превосходстве «арийской расы». Ученые выделяют такие признаки нацизма:

Межклассовая солидарность: между классами возможно сотрудничество. Общность интересов и путей гораздо важнее, чем различия. Солидарность ― основа любого развития. Национализм: главным фактором солидарности является принадлежность к одной нации («арийской расе»). Национальное единство существенно важнее, чем классовые различия. Элитаризм: все люди разные, поэтому у каждого свой путь реализации. Неприкосновенность частной собственности. Легитимность: власть приобретается законно, путём народного признания. Устойчивое развитие достигается не революциями, а «эволюционными» переменами. Источником власти является организованный народ ― этносоциальный организм, естественная структурная единица человечества. Народ способен взрастить собственную элиту, но для этого нужно приобщить массы к самоорганизации и созданию государства. Расизм: превосходство нордической расы, к которой относятся немцы, которая должна властвовать над низшими расами. История объясняется как борьба рас. Нацисты определяли принадлежность евреев к низшей, «деструктивной» расе, которая согласно идеологии нацизма подлежит уничтожению.

Нацисты разжигали расовую рознь, устроили террор отдельных национальных групп как в Германии, так и на оккупированных территориях, ромов и евреев (Холокост). К людям приходили с обысками, на их жилье оставляли свастики, их увольняли с работы и разрушали их бизнес. Наконец происходил сбор в концентрационные лагеря и уничтожение. Деяния и практики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима были осуждены Нюрнбергским международным военным трибуналом в 1945―1946 годах как преступные.

Война в Украине идет по сценарию Второй мировой. А российский президент путин шаг за шагом повторяет действия Гитлера, вовлекшие мир в самые кровавые годы за все время существования человечества.

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Как и Гитлер, Путин долго готовил собственную страну к великой войне, наращивал военную мощь, пренебрегал и продолжает пренебрегать международными соглашениями, уничтожает оппозицию и свободные СМИ. Все доказательства собрал проект Neveragain.Mediа от StarLightMedia при участии МКИП а также представителей независимых медиа Украины.

Восстановление армии. Гитлер нарастил армию до 3 млн человек. «Восстановление армии» — главный лозунг путина. В преддверии вторжения в Украину в россии ― более 3 млн военнослужащих.

Реваншизм. Гитлер прикрывался «справедливыми» требованиями после поражения в мировой войне. Развал СССР, потеря контроля над социалистическими странами Европы и союзными республиками, расширение блока НАТО, а главное — бедность и отсутствие перспектив для обычных россиян — идеальная основа для реваншизма: «Мир против нас, а мы можем повторить».

Маска миротворца. Гитлер после угроз вводит войска в Судеты в Чехии под предлогом защиты немцев, а затем проводит Олимпийские игры. Вторжение в Польшу имело целью борьбу с польскими националистами. Воспользовавшись событиями Революции достоинства в Украине и предательством президента Януковича, кремль проводит фальшивый референдум и аннексирует в россию украинский Крым ― «исконно русскую землю».

Под видом «защиты русскоговорящего населения от националистов» боевики путина захватывают ряд администраций в Донецкой и Луганской областях. С помощью российских военных на территории суверенной Украины создаются псевдореспублики. россия действует под маской миротворца, «защищающего» русскоязычное мирное население. В то же время проводит Олимпиаду в Сочи.

Репрессии и контроль средств массовой информации. Гитлер взял под контроль германских журналистов, стал популяризировать свастику. российские СМИ десятилетиями уничтожали свободную прессу, навешивали ярлыки, развивали сеть своих пропагандистских каналов в мире. Был создан новый воинственный символ Z.

Провокация как повод к войне. Гитлер переодел своих солдат в польскую форму и снял «фильм» об атаках поляками Германии. Пропагандистские заявления путина о военной угрозе со стороны Украины, накопление российских войск на границе, фальшивая эвакуация, обстрелы ОРДЛО с последующим обвинением Украины, вторжение под видом «спецоперации» по демилитаризации и денацификации.

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