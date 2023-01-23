Как поддержать человека: 12 фраз ободрения в трудную минуту

24 февраля россия открыто напала на Украину, и украинцы храбро защищаются. Однако эмоционально трудно быть постоянно в тонусе. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий на проектах СТБ «Супермама», «Супербабушка» и «Детектор лжи» Дмитрий Карпачев рассказал, как можно приободрить близких, если видите, что им трудно. В каких ситуациях и как правильно оказать поддержку людям ― читайте в материале.

О фразах, которые помогут ободрить ребенка, мужа, жену, друга или коллегу, попавшего в трудную ситуацию, Дмитрий Карпачев написал в своем блоге.

Как поддержать близкого человека

«Когда кому-то нужны слова поддержки от вас, не нужно стараться разделить с человеком чувство паники, грусти и другие негативные эмоции — это только увеличивает уровень кортизола у вашего собеседника. Ваша цель — снизить уровень тревожности и успокоить близкого.

Главное правило грамотной поддержки — не фокусироваться на ситуации, которая вызывает стресс. Если вы будете «посыпать голову пеплом» и всячески накручивать себя или близкого человека, это точно не улучшит психологическое состояние пострадавшего», ― подчеркнул Карпачев.

Эксперт утверждает, что первым делом стоит признать эмоции и чувства вашего собеседника, дать понять, что вы действительно представляете, как ему тяжело, и настроены оказать посильную помощь.

При этом очень важно соблюдать баланс между эмоциональной поддержкой и здоровым равнодушием. Если вы слишком глубоко включаетесь в переживания другого человека, есть шанс по-настоящему проникнуться его чувствами и начать испытывать точно такие же негативные эмоции. В этом случае слова поддержки в трудную минуту уже потребуются вам обоим.

Если с балансом все хорошо и вы нащупали правильную тональность, приходит время сказать те самые слова поддержки.

Важно, чтобы это не были какие-то общие фразы, цитаты героев из книг и фильмов, сказанные равнодушным голосом с нейтральным выражением лица. Это вряд ли сработает положительно.

Слова поддержки при болезни, стрессе, горе и в любой другой трудной ситуации точно сработают, если вы максимально свяжете свои фразы с человеком, которому нужна помощь, с его жизнью и тем, что происходит с ним в этот самый момент. Поддерживающие фразы должны быть убедительными, личными, успокаивающими. Говорить их нужно мягким, заботливым, но при этом уверенным тоном.

Слова поддержки в трудную минуту: 12 фраз

«Страшно и больно, когда что-то плохое происходит с близким или родным человеком. Часто в такой ситуации мы задаемся вопросом о том, как поддержать человека в трудную минуту. При этом очень важно помнить, что намного тяжелее тому, кто прямо сейчас находится рядом. И ему очень нужно услышать правильные ободряющие слова», ― отметил специалист.

«Это ситуация, с которой тебе пришлось столкнуться в твоей жизни. И у тебя есть силы на её преодоление».

В первые минуты, часы или дни после случившегося человеку действительно важно осознать, что это произошло с ним, и найти резервы на преодоление этой преграды.

Каждый человек встречает на своем жизненном пути определенные испытания, и каждому из нас они даются по силам. Особенно важны слова поддержки больному. Очень часто именно они становятся фундаментом, от которого получается оттолкнуться, чтобы начать спасительный путь к выздоровлению.

Эта фраза может сработать, даже когда нужно сказать слова поддержки при смерти близкого человека.

«А помнишь, как ты поступил в тот раз, и у тебя всё получилось?»

Когда будете говорить слова поддержки подруге, другу или другому близкому человеку, попробуйте вспомнить прошлый опыт успешного преодоления, возможно, ещё более опасных ситуаций и серьёзных проблем. На первый взгляд это страшно и неприятно, но принятие произошедшего помогает стабилизировать ситуацию.

Этот вариант подходит для людей в зрелом возрасте и представителей старшего поколения, у которых уже есть определённый жизненный опыт и навык объективно взглянуть на происходящее со стороны.

«Не стесняйся просить о помощи — поддержка рядом!»

Под просьбой о помощи стоит понимать формирование искреннего внутреннего намерения и настоящую готовность принять помощь, которая может поступать извне.

И чаще всего помощь действительно приходит от родственников и друзей, а иногда — от совершенно незнакомых людей. Пережившие нечто подобное в своей жизни, они уже знают не только, как ободрить человека, оказавшегося в беде, но и могут оказать посильную помощь в преодолении трудностей.

Важно, что после формирования запроса о помощи человек в психологическом плане начинает чувствовать себя намного легче. А после озвучивания просьбы и принятия поддержки его жизнь действительно налаживается.

«У тебя есть возможности решить эту проблему. Просто разреши мне показать тебе их».

Обычно мы очень хорошо знаем человека, которому оказываем поддержку. Но даже если это не так, многие проблемы носят очень распространённый характер, а пути их решения общеизвестны.

Если рядом находится спокойный и уверенный человек, который знает решение, — это вселяет надежду и настраивает на более позитивный лад. Именно так работают фразы и слова поддержки даже на расстоянии.

«Давай вдвоём решим эту проблему, а после этого вместе…»

Это очень мощный призыв к действию, который сразу переключает психику на позитивное мышление.

В такой ситуации даже решение сложных проблем приобретает статус временной преграды, которую хочется скорее преодолеть, чтобы получить долгожданное позитивное вознаграждение.

«Испытывать трудности — это нормально!»

Очень часто мы сами придумываем для себя какие-то нереальные задачи, чтобы добиться невиданных высот. А после этого сами же обвиняем себя в несостоятельности.

Постарайтесь напомнить, что человек не становится хуже, если какой-то цели не получилось достичь по той или иной причине. Это никак не повлияет на ваше отношение к нему, ну а вы всегда готовы помочь и будете рядом.

«Ты не один!»

Напомните близкому человеку, что в этом мире ему всегда есть на кого положиться. Есть как минимум один друг, который всегда протянет руку помощи, подскажет, поможет советом и реальными действиями решить возникшую проблему.

Когда кто-то есть рядом, тяжесть от сложившейся ситуации можно разделить на двоих, и при таком подходе справиться с трудностями намного легче.

«Продолжай двигаться вперед!»

Трудности сбивают с толку даже самых сильных людей. Некоторых из нас они парализуют до такой степени, что мы просто теряем способность принимать элементарные решения.

Если у близкого человека начался сложный период в жизни, напомните ему, что не обязательно решать сразу все проблемы здесь и сейчас. От этого небо не упадёт на землю, а вот нервная система и физическое здоровье могут пострадать. Чтобы выйти из кризиса, достаточно не опускать руки и продолжать двигаться вперед хотя бы маленькими шажками.

«Трудности делают тебя сильнее!»

Когда будете говорить эту фразу, забудьте о менторском тоне. Будьте на одном уровне с собеседником, особенно когда говорите слова поддержки девушке или парню. Высокомерность отталкивает и раздражает. Поэтому говорить стоит максимально спокойным и нейтральным тоном.

Ведь всё, что происходит с нами сегодня, завтра уже станет историей — очередной ступенькой развития на нашем жизненном пути. А также принесёт новый опыт и знания, на которые можно будет опереться при дальнейшем достижении успеха. Каждая трудность, каждая проблема делает нас сильнее и помогает поверить в свои силы.

«Не упускай новые возможности!»

Если жизнь закрывает перед нами одну дверь, скорее всего, где-то рядом открывается другая. Зачастую — с новыми, более интересными возможностями и перспективами. Оставляя в прошлом нечто привычное и хорошо знакомое, мы очень часто приобретаем намного больше. Часто именно такие слова поддержки парню или девушке помогают молодым людям быстрее поверить в себя и свои силы, преодолеть временные сложности.

Самая большая трудность в том, что как только с нами начинает происходить что-то подобное, психика очень сильно сопротивляется переменам и не даёт впустить положительные изменения в свою жизнь. Помогите близкому человеку найти в себе силы оглядеться вокруг и увидеть, что на самом деле всё далеко не так плохо, как кажется на первый взгляд.

«Не вини себя!»

В сложившейся ситуации совершенно нормально злиться на самого себя, испытывать раздражение, злость и другие негативные эмоции. И прежде чем человек успокоится, должно пройти какое-то время. Но если погрузиться в это состояние на постоянной основе, рано или поздно такое поведение приведет к саморазрушению и очень серьезным последствиям.

Постарайтесь напомнить, что ваша совместная задача — найти подходящий выход из ситуации, а не поиски виноватых, которые способны завести только в тупик.

«Я всегда буду рядом!»

Эти слова оказывают по-настоящему магическое воздействие. Дайте близкому человеку понять, что вы всегда готовы выслушать и поддержать его в трудную минуту. Эта фраза способна стать настоящей опорой, фундаментом решения возникшей проблемы. Чтобы это произошло, просто выслушайте и разделите чувства другого.

На первый взгляд может показаться, что помочь другому человеку очень просто: «Чужую беду руками разведу!» На самом деле когда кто-то даже очень близкий и родной испытывает сильные негативные переживания, мы стараемся отгородиться от него на подсознательном уровне.

Попробуйте поддержать человека, который болеет, словами, сочувствующим взглядом, теплым прикосновением. Вряд ли вы найдете другой, более действенный способ искренне посочувствовать кому-то в такой ситуации.

К сожалению, очень часто для многих из нас даже обычная поддержка на словах становится непосильным испытанием. Ну а если вы всё-таки чувствуете, что готовы и хотите научиться протягивать руку помощи своим близким, начните с фраз, перечисленных в этой статье. Они помогут укрепить связь между вами и близким человеком, который достоин лучших слов поддержки прямо здесь и прямо сейчас.

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