Как сделать рождественскую звезду на палке из бумаги своими руками

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Как сделать рождественскую звезду на палке для колядования

06.01.2023

Рождественская звезда – один из главных символов большого православного праздника Рождества Христова. Именно Вифлеемская звезда, как принято считать, принесла известие о рождении маленького Христа. Как сделать рождественскую звезду, которая является неизменным атрибутом колядующих, а также с ее помощью украсить дом? Очень просто!

Как сделать рождественскую звезду своими руками? Очень просто!

Итак, для того, чтобы смастерить праздничную красавицу, вам пригодятся:

— длинная палка, к которой будет крепиться звезда;

— плотный картон или более прочный материал (например, фанера), из которого и будет изготавливаться украшение;

— линейка;

— ножницы;

— веревка или прочные нитки;

— двусторонний скотч или горячий клей;

— декор (дождик, снежинки, краски и проч., которыми вы раскрасите звезду).

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Сделать звезду ровно и аккуратно совсем несложно! Для этого вы можете воспользоваться таким вариантом:

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После того, как вы нарисовали и вырезали рождественскую звезду, можно приступать к ее декорированию. Конечно, этот этап зависит от вашей фантазии. А мы делимся с вами вот такими идеями:

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После того, как праздничный элемент высох (если вы его красили) и полностью готов – крепим звезду к палке. Это вы можете сделать разными способами: просверлить два отверстия, привязав звезду к палке нитками, приклеить ее на горячий клей, просто крепко привязать концами к палке, украсив нитки праздничными элементами.

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С такой звездой для колядования вы можете смело отправляться делиться с окружающими праздничным настроением. Счастливого Рождества!

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