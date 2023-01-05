Лучшие новогодние мультики: рекомендации от Марины Боржемской

В предновогодний период хочется оказаться в атмосфере сказки. Самые легендарные зимние фильмы известны каждому. А вот что посмотреть детям? Какие новогодние мультики станут впечатляющими для ребенка? Ведущая проекта «Щасливі за сім днів» Марина Боржемская поделилась своей подборкой лучших новогодних мультиков. Подробнее читайте в материале.

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Лучшие новогодние мультики

Гринч

Анимационный фильм, созданный по мотивам книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Мрачный зеленый Грин не умеет радоваться, а Рождество и вовсе ненавидит. Поэтому решает навсегда украсть праздник у людей.

Нико: путь к звёздам

Оленёнок Нико растет без отца. Но его мама рассказала о том, что его отец — один из тех оленей, которые перевозят в санях Санта-Клауса по небу и развозят детям подарки. Нико берется за поиски и отправляется в путь, но не один.

Эллиот

Малыш Элиот мечтает попасть в состав тех оленей, которые развозят подарки вместе и Сантой. И появляется такая возможность, когда перед Рождеством один из оленей упряжки решает пойти на отдых Удастся ли Элиоту воплотить свою мечту?

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Хранители снов

Анимационный фильм по книге Уильяма Джойса режиссера Питера Рэмси. Несколько героев детства — Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек являются Хранителями снов, защищая детей, их мечты и надежды. Неожиданно против хранителей выступает злой дух Кромешник, который хочет украсть очень важную вещь — детские мечты — и заменить их своими кошмарам.

Снежная королева 3. Огонь и лёд

Третья часть анимационной франшизы «Снежная Королева», где главными героями выступают любимые Кай и Герда. Но в этой истории двое ссорятся из-за легенды, которую слышат от Ролана.

Рождественская история

Очень поучительная и захватывающая история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, ненавидящем радость и праздники. Но в течение трех ночей он меняется на всю оставшуюся жизнь, вель к нему приходят три призрака.

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Полярный экспресс

Мальчик Стивен не теряет веру в то, что Санта существует. И это вопреки тому, что он многое узнал о Северном полюсе. В Рождественскую ночь Стивен прислушивается к каждому шороху и звуку, а за окном и вовсе замечает Полярный экспресс, в который запрыгивает в последний момент.

Секретная служба Санта-Клауса

Волшебный мультик о Рождественской ночи, когда необходимо успеть поздравить всех детей. А по силам это только Санте. Какие приключения встретятся на пути? Справятся ли эльфы с навигаторами? И неужели наступит тот день, когда кто-то останется без подарка?

Спасти Санту

Скромный, веселый и слегка несерьёзный эльф по имени Бернард, считает что он единственный кто может остановить вторжение на Северный полюс и спасти Санту, он использует волшебные сани Санты что бы переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

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Холодное сердце

В королевстве Эрендел молодая принцесса Эльза не может научиться пользоваться своей силой. Управлять льдом и снегом не так легко, поэтому девушка морозит и заснеживает все, что попадается ей подруку. Чем закончится история Эльзы? И никто ли не пострадает от неумелости принцессы?

Марина Боржемская добавила, что они с детьми каждый год пересматривают новогодние фильмы, которые уже успели покорить весь мир. Среди них:

Один дома

Малыш на прогулке

Чарли и шоколадная фабрика

Бетховен

Хроники Нарнии

Золотой компас

Перси Джексон и похититель молний

Семьянин

Золушка

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