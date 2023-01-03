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Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список новых фильмов

03.01.2023

Трудно представить зиму без сказочных историй. Все мы любим смотреть фильмы в канун Нового года и Рождества. Сегодня очень важно уметь отвлекаться и уделять время своему психологическому состоянию. А легкие новогодние истории могут пригодиться. Если вы задавались вопросом, что посмотреть в канун Нового года 2023, или какие новые киноленты уже вышли, читайте наш материал STB.UA. Представляем подборку 6 новых рождественских и новогодних фильмов 2022 года, которые вы точно еще не видели.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

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В духе Рождества

Несколько столетий Духи Рождества ставили на путь истинный вредных, злых и лживых жителей планеты. Марли, Дух Настоящего Рождества, уходит на пенсию и хочет завершить свою карьеру каким-нибудь сложным случаем. Его выбор падает на Клинта Бриггса  — консультанта, который зарабатывает на жизнь тем, что уничтожает противников своих клиентов в медиа-пространстве. Клинт считается душой, для которой искупление невозможно, — от него готовы отказаться все, но только не Марли. Герои пройдут вместе большой путь, благодаря которому не только Клинт откроет себя с новой стороны, но и сам Марли многое узнает о себе.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

Незабываемое Рождество

Американская рождественская романтическая комедия 2022 года с Линдси Лохан в главной роли. Ее героиня избалованная наследница, которая теряет память в результате несчастного случая на лыжах и попадает на попечение вдовца и владельца домика на Рождество.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

Санта-Клаусы

Скотту Кельвину скоро исполнится 65 лет, и он, понимая, что не может быть Сантой вечно, отправляется на поиски подходящей замены, одновременно готовя свою семью к новым приключениям, которые их ждут в жизни к югу от полюса.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

Рождество с тобой

Анжелина Коста — известная поп-исполнительница. Молодое поколение постепенно отодвигает старых звезд на второй план. Многие убеждены, что карьеры Анжелины близка к своему завершению. Продюсеры предлагают ей написать песню, посвященную Рождеству. Вот только она не отвечает стилю исполнительницы, к тому же, до праздника осталось не так много времени, а ее еще нужно написать. Тогда женщина решает отправиться в родной городок, надеясь, что именно это место поможет ей вернуть вдохновение…

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

На месте принцессы 3

Королева Маргарет одолжила в Ватикане бесценную реликвию, Звезду Мира, для королевской рождественской вечеринки, которую она планирует вместе со своим двойником и лучшей подругой, принцессой Стейси. Когда Звезда пропадает, они просят помощи у кузины Маргарет Фионы. Фиона отбывает наказание в монастыре за попытку выдать себя за королеву, поэтому призывает на помощь своего бывшего бойфренда и друга детства Питера, который работал в Интерполе.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

Приключения Тедди

На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.

Новогодние фильмы 2022 для всей семьи: список лучших фильмов

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