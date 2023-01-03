Какие 12 блюд приготовить на Рождество?
Православные христиане 7 января празднуют Рождество Христово. В Украине этот праздник сопровождается многими традициями и обрядами. Например, на Рождество принято готовить 12 блюд. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что именно нужно готовить в этот день.
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12 блюд на Рождество
Как известно, на ужин Сочельника (это день перед Рождеством) нужно воздержаться от мяса, рыбы и молочных продуктов. Но уже на следующий день – непосредственно на само Рождество – пост заканчивает свое действие и церковь разрешает кушать все, что пожелает душа.
Ужин перед праздником и рождественский завтрак сильно отличаются по составу блюд: на первый подают только постное, а на второй – мясное и рыбное.
Экстрасенс Алена Курилова рассказала, почему именно такое число блюд должно быть на столе в этот праздник:
«Вечером 6 января традиционно готовят 12 постных блюд – по числу апостолов. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе. Первым и основным блюдом считается кутья».
Кутья
Ингредиенты:
- пшеница — 1 ст.
- мак — 100 г
- орехи грецкие — 100 г
- изюм — 100 г
- мед — 1,5 ст. л.
- сахар — по вкусу
Приготовление:
- Чистое зерно промываем, просушиваем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Охлажденную кашу заправляем медом. Мак промываем и запариваем горячей водой на 2–3 часа.
- Сливаем воду и с помощью ручной кофемолки растираем мак до получения макового молочка. Добавляем в смесь мед или сахар, все кладем в кашу.
- Греческие орехи поджариваем на сковороде и добавляем в кашу.
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Также Алена Курилова объяснила, почему важно варить узвар:
«Кутью запивают узваром. Трудно представить рождественский стол без узвара. Его никак не заменят газированные или другие магазинные напитки. Наши предки верили, что в узваре содержится настоящая солнечная энергия».
Узвар
Ингредиенты:
- сухофрукты — 500 г
- сахар — 150 г
Приготовление:
Сухофрукты необходимо промыть, после заливаем водой (она должна быть на 2–3 см выше сухофруктов) и доводим до кипения. Потом добавляем сахар и варим на медленном огне до готовности фруктов.
Винегрет
Ингредиенты:
- свекла — 300 г
- картофель — 300 г
- морковь — 200 г
- соленые огурцы — 150 г
- зеленый горошек — 200 г
- лук — 100 г
Приготовление:
- Морковь, картофель и свеклу промыть, очистить и отварить.
- Сваренные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками.
- Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами. Все ингредиенты смешать и заправить растительным маслом.
Голубцы с картошкой
Ингредиенты:
- капуста — 1 кочан
- картофель — 6—8 шт.
- манная крупа — 1—2 ст. л.
- лук репчатый — 2 шт.
- соль
- масло растительное
- томатная паста или сок
Приготовление:
Вырезать кочерыжку у капусты, отварить ее 10—15 минут в подсоленной кипящей воде. Полумягкие листья достать, срезать утолщение.
Почистить картофель и натереть на терке. Оставить на некоторое время, чтобы стекла жидкость, слить ее. В картофель добавить манную крупу, пассерованный лук. Посолить. Тщательно перемешать. Завернуть начинку в капустные листья.
Готовые голубцы с картошкой складывать на смазанное растительным маслом дно кастрюли или огнеупорной формы. Залить водой с томатной пастой или соком, чтобы жидкость покрывала голубцы полностью. Закрыть крышкой и поставить на небольшой огонь или в духовку (200 градусов) на 60—80 минут.
Караси жареные
Ингредиенты:
- карась — 300 г
- масло растительное — по вкусу
- мука — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Подготовленную рыбу нарезаем на порционные кусочки и густо посыпаем солью.
- В сковороде разогреваем подсолнечное масло.
- Кусочки рыбы обваливаем в муке и обжариваем в разогретом масле до золотистой корочки.
Холодец из вишен
Ингредиенты:
- вишня — 1250 г
- красное вино — 200—300 г
- сахар — 200—400 г
- лимон — 100 г
- корица — 3г
- гвоздика — 3 г
Приготовление:
- 800 г спелых вишен истолочь с косточками, добавить корицу и гвоздику, протереть через сито.
- Влить в истолчённые вишни вино, лимонный сок, всыпать сахар, развести холодной кипячёной водой и размешать.
- Добавить оставшиеся целые вишни без косточек и остудить.
Вареники с картошкой
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- мука – 250–270 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 100 мл
- лук репчатый – 2 шт.
- масло растительное – 50 мл + 1 ст. л.
- масло сливочное – 50 г
- сахар – 2 ст. л.
- зеленый лук для подачи
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Картофель необходимо очистить и отварить до готовности.
- Смешать просеянную муку с яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла, добавить соль. Вымесить однородное тесто, накрыть и оставить на 30 мин.
- Лук очистить и мелко нарезать. Половину измельченного лука обжарить в оставшемся растительном масле.
- Картофель размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать. Оставшийся лук обжарить в 1 ст. л. сливочного масла, 10 мин. Добавить сахар и готовить, пока он полностью не растает. Снять с огня, переложить в миску и оставить в теплом месте.
- Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края.
- Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить еще 3 мин. Готовые вареники поместить в миску с карамелизированным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зеленым луком.
Жаркое из овощей
Ингредиенты:
- картофель — 300 г
- болгарский перец — 50 г
- грибы — 70 г
- огурцы бочковые — 30 г
- зелень — 10 г
- лук — 30 г
- овощной бульон — 150 мл
- соль
- хмели-сунели — 5 г
Приготовление:
- Овощи почистить, помыть, нарезать кубиком.
- Обжарить картофель, лук, постепенно добавлять остальные овощи.
- Залить овощным бульоном, дать потушиться 10—15 минут.
- Довести до вкуса, добавить чеснок, зелень, специи.
Ассорти из солений
Для ассорти берем квашеные овощи (капуста и помидоры) и замороженную клюкву. Благодаря ягодам клюквы квашеная капуста остаётся хрустящей. Они прекрасно дополняют друг друга — в сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов.
Судак заливной
Ингредиенты:
- судак — 1 кг
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- петрушка (корень) — 1 шт.
- желатин — по вкусу
- лимон — 1 шт.
- огурец свежий — 1 шт.
- яйцо — 2–4 шт.
- клюква — по вкусу
- уксус — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Рыбу очищаем, удаляем внутренности, жабры, отрезаем голову и хвост. Заливаем голову и хвост рыбы холодной водой, доводим до кипения, добавляем уксус, соль, нарезанные лук, морковь (1 шт.), корень петрушки и варим в течение 15–20 минут.
- Для того, чтобы придать цвет бульону, обжариваем без добавления жира нарезанный кольцами лук и кладем в бульон.
- Рыбное филе нарезаем на кусочки, кладем в невысокую кастрюлю, заливаем процеженным рыбным бульоном и варим до готовности рыбы.
- Бульон сливаем, а рыбу охлаждаем и выкладываем на тарелку, чередуя кусочки рыбы с кружками отварной моркови, свежим огурцом, кружками отварного яйца, кусочками лимона, клюквой и зеленью.
- Замачиваем желатин в холодной воде (40 г желатина на 1 л воды) на 2 часа. Набухший желатин кладем в горячий бульон, перемешиваем и охлаждаем.
- Взбиваем яичные белки, добавляем в охлажденный бульон (на 1 л воды 2 белка) и доводим до кипения на медленном огне. Когда белки свернутся, процеживаем горячий бульон через ткань, охлаждаем и в несколько приемов заливаем рыбу, чтобы не всплыли украшения.
- Ставим рыбу в холодное место и оставляем, пока бульон не застынет
Яблоки, запеченные с медом и орехами
Ингредиенты:
- яблоко — 7 шт.
- изюм — 190 г
- мед — 7 ч. л.
- орехи — 14 шт.
- корица с сахаром — 7 ч. л.
- коньяк
Приготовление:
- Яблоки наколоть вилкой по всей поверхности.
- Изюм промыть, сбрызнуть коньяком и оставить минут на 30.
- Удалить сердцевину и частично мякоть яблока, делать осторожно, чтобы не проткнуть яблоко насквозь.
- Положить внутрь каждого яблока по 1 чайной ложке меда, изюм и нарезанные крупно орехи — в каждое яблоко по 2 ореха.
- Сверху посыпать сахаром, смешанным с корицей.
- В форму налить на дно воды, примерно 1 см, выложить яблоки и поставить в духовку.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (в зависимости от сорта яблок и от вашего вкуса).
Завиванец с яблоком
Ингредиенты:
- мука — 3–4 ст.
- маргарин — 100 г
- яйцо (желток) — 2–3 шт.
- сахар — 130 г
- дрожжи — 50 г
- сметана — 100 г
- яблоко — 1 кг
- сухари (измельченные) — 2 ст. л.
- варенье из вишен (без косточек) — 2 ст. л.
- изюм — по вкусу
- орехи (измельченные) — 100 г
- корица — по вкусу
- цедра апельсиновая — по вкусу
Приготовление:
- Муку просеиваем и смешиваем с тертым маргарином, сахаром (100 г), желтками и распущенными дрожжами. Все ингредиенты «сечем» ножом, немного вымешиваем и даем тесту отдохнуть.
- Раскатываем из теста корж, посыпаем его тертыми сухарями, выкладываем на него очищенные и нарезанные яблоки, снова посыпаем сухарями, сахаром, корицей, измельченными орехами, выкладываем вишневое варенье, изюм, посыпаем измельченной цедрой и закручиваем в рулет.
- Противень смазываем маслом и выкладываем на него рулет так, чтобы место крепления находилось внизу. Накрываем рулет полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто подошло.
- Смазываем его яйцом, посыпаем сахаром и выпекаем в духовке при температуре 220 ºС 45 минут.
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