Какие 12 блюд приготовить на Рождество?

Православные христиане 7 января празднуют Рождество Христово. В Украине этот праздник сопровождается многими традициями и обрядами. Например, на Рождество принято готовить 12 блюд. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что именно нужно готовить в этот день.

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12 блюд на Рождество

Как известно, на ужин Сочельника (это день перед Рождеством) нужно воздержаться от мяса, рыбы и молочных продуктов. Но уже на следующий день – непосредственно на само Рождество – пост заканчивает свое действие и церковь разрешает кушать все, что пожелает душа.

Ужин перед праздником и рождественский завтрак сильно отличаются по составу блюд: на первый подают только постное, а на второй – мясное и рыбное.

Экстрасенс Алена Курилова рассказала, почему именно такое число блюд должно быть на столе в этот праздник:

«Вечером 6 января традиционно готовят 12 постных блюд – по числу апостолов. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе. Первым и основным блюдом считается кутья».

Кутья

Ингредиенты:

пшеница — 1 ст. мак — 100 г орехи грецкие — 100 г изюм — 100 г мед — 1,5 ст. л. сахар — по вкусу

Приготовление:

Чистое зерно промываем, просушиваем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Охлажденную кашу заправляем медом. Мак промываем и запариваем горячей водой на 2 – 3 часа. Сливаем воду и с помощью ручной кофемолки растираем мак до получения макового молочка. Добавляем в смесь мед или сахар, все кладем в кашу. Греческие орехи поджариваем на сковороде и добавляем в кашу.

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Также Алена Курилова объяснила, почему важно варить узвар:

«Кутью запивают узваром. Трудно представить рождественский стол без узвара. Его никак не заменят газированные или другие магазинные напитки. Наши предки верили, что в узваре содержится настоящая солнечная энергия».

Узвар

Ингредиенты:

сухофрукты — 500 г сахар — 150 г

Приготовление:

Сухофрукты необходимо промыть, после заливаем водой (она должна быть на 2–3 см выше сухофруктов) и доводим до кипения. Потом добавляем сахар и варим на медленном огне до готовности фруктов.

Винегрет

Ингредиенты:

свекла — 300 г картофель — 300 г морковь — 200 г соленые огурцы — 150 г зеленый горошек — 200 г лук — 100 г

Приготовление:

Морковь, картофель и свеклу промыть, очистить и отварить. Сваренные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами. Все ингредиенты смешать и заправить растительным маслом.

Голубцы с картошкой

Ингредиенты:

капуста — 1 кочан картофель — 6—8 шт. манная крупа — 1—2 ст. л. лук репчатый — 2 шт. соль масло растительное томатная паста или сок

Приготовление:

Вырезать кочерыжку у капусты, отварить ее 10—15 минут в подсоленной кипящей воде. Полумягкие листья достать, срезать утолщение.

Почистить картофель и натереть на терке. Оставить на некоторое время, чтобы стекла жидкость, слить ее. В картофель добавить манную крупу, пассерованный лук. Посолить. Тщательно перемешать. Завернуть начинку в капустные листья.

Готовые голубцы с картошкой складывать на смазанное растительным маслом дно кастрюли или огнеупорной формы. Залить водой с томатной пастой или соком, чтобы жидкость покрывала голубцы полностью. Закрыть крышкой и поставить на небольшой огонь или в духовку (200 градусов) на 60—80 минут.

Караси жареные

Ингредиенты:

карась — 300 г масло растительное — по вкусу мука — по вкусу соль — по вкусу

Приготовление:

Подготовленную рыбу нарезаем на порционные кусочки и густо посыпаем солью. В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Кусочки рыбы обваливаем в муке и обжариваем в разогретом масле до золотистой корочки.

Холодец из вишен

Ингредиенты:

вишня — 1250 г красное вино — 200—300 г сахар — 200—400 г лимон — 100 г корица — 3г гвоздика — 3 г

Приготовление:

800 г спелых вишен истолочь с косточками, добавить корицу и гвоздику, протереть через сито. Влить в истолчённые вишни вино, лимонный сок, всыпать сахар, развести холодной кипячёной водой и размешать. Добавить оставшиеся целые вишни без косточек и остудить.

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

картофель – 500 г мука – 250 – 270 г яйца – 2 шт. молоко – 100 мл лук репчатый – 2 шт. масло растительное – 50 мл + 1 ст. л. масло сливочное – 50 г сахар – 2 ст. л. зеленый лук для подачи соль — по вкусу

Приготовление:

Картофель необходимо очистить и отварить до готовности. Смешать просеянную муку с яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла, добавить соль. Вымесить однородное тесто, накрыть и оставить на 30 мин. Лук очистить и мелко нарезать. Половину измельченного лука обжарить в оставшемся растительном масле. Картофель размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать. Оставшийся лук обжарить в 1 ст. л. сливочного масла, 10 мин. Добавить сахар и готовить, пока он полностью не растает. Снять с огня, переложить в миску и оставить в теплом месте. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить еще 3 мин. Готовые вареники поместить в миску с карамелизированным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зеленым луком.

Жаркое из овощей

Ингредиенты:

картофель — 300 г болгарский перец — 50 г грибы — 70 г огурцы бочковые — 30 г зелень — 10 г лук — 30 г овощной бульон — 150 мл соль хмели-сунели — 5 г

Приготовление:

Овощи почистить, помыть, нарезать кубиком. Обжарить картофель, лук, постепенно добавлять остальные овощи. Залить овощным бульоном, дать потушиться 10—15 минут. Довести до вкуса, добавить чеснок, зелень, специи.

Ассорти из солений

Для ассорти берем квашеные овощи (капуста и помидоры) и замороженную клюкву. Благодаря ягодам клюквы квашеная капуста остаётся хрустящей. Они прекрасно дополняют друг друга — в сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов.

Судак заливной

Ингредиенты:

судак — 1 кг морковь — 2 шт. лук репчатый — 1 шт. петрушка (корень) — 1 шт. желатин — по вкусу лимон — 1 шт. огурец свежий — 1 шт. яйцо — 2–4 шт. клюква — по вкусу уксус — по вкусу соль — по вкусу

Приготовление:

Рыбу очищаем, удаляем внутренности, жабры, отрезаем голову и хвост. Заливаем голову и хвост рыбы холодной водой, доводим до кипения, добавляем уксус, соль, нарезанные лук, морковь (1 шт.), корень петрушки и варим в течение 15–20 минут. Для того, чтобы придать цвет бульону, обжариваем без добавления жира нарезанный кольцами лук и кладем в бульон. Рыбное филе нарезаем на кусочки, кладем в невысокую кастрюлю, заливаем процеженным рыбным бульоном и варим до готовности рыбы. Бульон сливаем, а рыбу охлаждаем и выкладываем на тарелку, чередуя кусочки рыбы с кружками отварной моркови, свежим огурцом, кружками отварного яйца, кусочками лимона, клюквой и зеленью. Замачиваем желатин в холодной воде (40 г желатина на 1 л воды) на 2 часа. Набухший желатин кладем в горячий бульон, перемешиваем и охлаждаем. Взбиваем яичные белки, добавляем в охлажденный бульон (на 1 л воды 2 белка) и доводим до кипения на медленном огне. Когда белки свернутся, процеживаем горячий бульон через ткань, охлаждаем и в несколько приемов заливаем рыбу, чтобы не всплыли украшения. Ставим рыбу в холодное место и оставляем, пока бульон не застынет

Яблоки, запеченные с медом и орехами

Ингредиенты:

яблоко — 7 шт. изюм — 190 г мед — 7 ч. л. орехи — 14 шт. корица с сахаром — 7 ч. л. коньяк

Приготовление:

Яблоки наколоть вилкой по всей поверхности. Изюм промыть, сбрызнуть коньяком и оставить минут на 30. Удалить сердцевину и частично мякоть яблока, делать осторожно, чтобы не проткнуть яблоко насквозь. Положить внутрь каждого яблока по 1 чайной ложке меда, изюм и нарезанные крупно орехи — в каждое яблоко по 2 ореха. Сверху посыпать сахаром, смешанным с корицей. В форму налить на дно воды, примерно 1 см, выложить яблоки и поставить в духовку. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (в зависимости от сорта яблок и от вашего вкуса).

Завиванец с яблоком

Ингредиенты:

мука — 3 – 4 ст. маргарин — 100 г яйцо (желток) — 2 – 3 шт. сахар — 130 г дрожжи — 50 г сметана — 100 г яблоко — 1 кг сухари (измельченные) — 2 ст. л. варенье из вишен (без косточек) — 2 ст. л. изюм — по вкусу орехи (измельченные) — 100 г корица — по вкусу цедра апельсиновая — по вкусу

Приготовление:

Муку просеиваем и смешиваем с тертым маргарином, сахаром (100 г), желтками и распущенными дрожжами. Все ингредиенты «сечем» ножом, немного вымешиваем и даем тесту отдохнуть. Раскатываем из теста корж, посыпаем его тертыми сухарями, выкладываем на него очищенные и нарезанные яблоки, снова посыпаем сухарями, сахаром, корицей, измельченными орехами, выкладываем вишневое варенье, изюм, посыпаем измельченной цедрой и закручиваем в рулет. Противень смазываем маслом и выкладываем на него рулет так, чтобы место крепления находилось внизу. Накрываем рулет полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто подошло. Смазываем его яйцом, посыпаем сахаром и выпекаем в духовке при температуре 220 ºС 45 минут.



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