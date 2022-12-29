Как работает система мобильного оператора Vodafone, когда в городе исчезает свет

Как Vodafone удерживает связь во время отключений, и какой интернет почти не боится блэкаутов

Восстанавливать сеть в деоккупированных городах, обеспечивать работу мобильной связи во время и после блэкаутов – отечественные мобильные операторы продолжают работать, чтобы украинцы не чувствовали перебоев с работой сети. Мы спросили представителей Vodafone, как работает система, когда в городе исчезает свет.