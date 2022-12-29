Торт на Новый год 2023: топ-10 рецептов

Торт на Новый год 2023: классические и оригинальные рецепты
Какой торт приготовить на Новый год 2023? Предлагаем 10 лучших рецептов от участников кулинарного шоу «МастерШеф»: от классических тортов со вкусом детства, до оригинальных, современных и даже экспериментальных. Выбирать свой идеальный торт на Новый год вы можете уже сейчас.
Брауни с лимоном и лаймом
Ингредиенты:
- темный шоколад – 150 г
- масло – 150 г
- сахар – 180 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 120 г
- горький какао – 1 ст. л.
- цедра и сок маленького лимона – 1 шт.
- цедра и сок лайма – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.
- Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.
- Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.
Рождественское полено
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- сливочное масло – 210 г
- пшеничная мука – 120 г
- картофельный крахмал – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 290 г
- яйца – 3 шт.
- желток – 3 шт.
- какао-порошок – 10 г
- коньяк – 2 ст. л.
- ванильный сахар и соль – по щепотке
Приготовление:
- В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока.
- Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями.
- Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 10–15 мин при 190 °С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть.
- Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения.
- Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.
Черный лес
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 70 г
- миндальная мука – 20 г
- сахар – 80 г
- яйца – 90 г
- сливки (жирность 30–35%) – 40 мл
- черный шоколад – 50 г
- мука – 70 г
- разрыхлитель – 3 г
- какао-порошок – 15 г
- замороженная вишня без косточки – 50 г
Ингредиенты для сиропа (для пропитки):
- вода – 120 мл
- сахар – 60 г
Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде:
- белый шоколад – 180 г
- сливки – 80 мл
- холодное сливочное масло – 60 г
Ингредиенты для вишневого компоте:
- вишня без косточки – 200 г
- вода – 50 мл
- сахар – 60 г
- кукурузный крахмал – 10 г
- желатин в порошке – 8 г
- вода – 40 мл
Ингредиенты для шоколадной глазури:
- черный шоколад – 500 г
- какао-масло – 100 г
- рафинированное подсолнечное масло – 100 мл
Приготовление:
- Заранее подготовить формы: смазать их тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой.
- Взбить венчиком размягченное сливочное масло, добавить миндальную муку, затем сахар.
- Смешать теплые сливки с яйцами и ввести в масляно-сахарную смесь.
- Добавить муку с разрыхлителем. Вымешать до однородности и соединить с растопленным теплым шоколадом, его температура должна быть от 45 до 50 градусов.
- Теперь добавить замороженную вишню, быстро перемешать и сразу же разложить тесто по заранее заготовленным формам.
- Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 40–45 минут. Необходимо дать кексу слегка остыть, затем достать его из формы и отставить до полного остывания.
- Сделать сироп: соединить воду с сахаром, довести до кипения, снять с огня. Охладить.
- Приготовить ганаш: растопить в микроволновке или на паровой бане белый шоколад. Соединить его с теплыми сливками. Перебить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло и снова перебить блендером.
- Приготовить вишневое компоте: залить желатин водой комнатной температуры и оставить на 15–20 минут. Соединить в сотейнике вишню, воду, сахар, крахмал. На среднем огне, при постоянном помешивании, довести компоте до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня, добавить замоченный, набухший желатин.
- Сделать шоколадную глазурь: шоколад растопить до температуры 50 градусов. Соединить с растопленным маслом какао, добавить растительное масло.
- Теперь нужно собрать кекс. Делать это нужно в той же форме, в которой он выпекался. Если у вас силиконовая форма, ее ничем выстилать не нужно. А если металлическая, то для того, чтобы достать собранный и подмороженный кекс из формы, нужно уложить пергамент на дно и края. Пергамент должен свисать со всех сторон, чтобы было удобно достать кекс из формы.
- Остывший кекс разрезать вдоль, на три равные части. Пропитать сиропом. На дно формы вылить слой ганаша, на него уложить первый корж. Затем слой компоте, снова корж, слой ганаша и корж.
- Убрать кекс на 3–4 часа в морозильную камеру.
- Достать из формы, поставить кекс на решетку и залить его шоколадной глазурью.
- Убрать кекс на несколько часов в холодильник. Ждать, пока кекс разморозится.
Пьяная вишня
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 100 г
- какао – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Белки отделить от желтков и взбить по отдельности с сахаром.
- Аккуратно смешать белки с желтками силиконовой лопаткой.
- Взять сито и постепенно просеять все сухие ингредиенты, одновременно вмешивая их в яичную массу. Движения должны быть направлены в одну сторону, снизу вверх.
- Переливаем тесто в форму и ставим на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Проверяем время от времени готовность бисквита деревянной зубочисткой.
- Готовый бисквит вынимаем и ставим остывать.
Тирамису
Ингредиенты для савоярди (бисквит «дамский пальчик»):
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 50 г
- сахарная пудра – 50 г
Приготовление савоярди:
- Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков.
- Взбиваем желтки и сахаром до густой массы – образования рисунка.
- Вмешиваем желтки в белки, деликатно, лопаткой.
- Затем через мелкое сито добавляем муку. Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки, чтобы сохранить воздушность.
- С помощью круглой насадки отсаживаем на противень полоски бисквита, присыпаем тонким слоем сахарной пудрой. Через несколько минут еще раз присыпаем сахарной пудрой.
- Выпекаем при температуре 170⁰, 18–20 минут.
Ингредиенты для кофейного крема:
- желток – 4-ех яиц
- сахар – 120 г
- вода – 60 мл
- желатин – 4 г + 20 мл воды (комнатной температуры)
- сливки (33% жирности) – 200 мл
- маскарпоне – 200 г
- растворимое кофе – 4 г (гранулы) + 2 ст. л. кипятка
Приготовление кофейного крема:
- Из воды и сахара варим сироп 116⁰. (Мягкий шарик). Вливаем его во взбивающиеся желтки, продолжаем взбивать.
- Добавляем замоченный, набухший и распущенный в микроволновке желатин, затем кофе, маскарпоне. Вымешиваем до однородности.
- Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с основной массой.
Ингредиенты для сиропа для пропитки:
- вода – 200 мл
- сахар – 130 г
- растворимый кофе – 4 г (гранулы)
- черный ром – 30 мл
Приготовление сиропа для пропитки:
Соединяем все ингредиенты, кипятим 2–3 минуты. Даем время сиропу, охладиться.
Молочная девочка
Ингредиенты для теста:
- сгущенное молоко — 600 г
- яйца — 3 шт.
- мука — 240 г
- разрыхлитель — 15 г
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр — 500 г
- сливки 33% — 150 г
- сахарная пудра — 150 г
Приготовление:
- Приготовьте тесто. Взбейте сгущенное молоко вместе с яйцами до появления пузырьков.
- Просейте муку с разрыхлителем.
- Добавьте муку к сгущенке и яйцам и перемешайте лопаткой до однородной массы.
- Дайте тесту настояться в течение 15–20 минут.
- Заранее нарисуйте на пергаменте круги-шаблоны для коржей, например, диаметром 20 см.
- Налейте в центр шаблона 2–3 ст. л. теста и равномерно размажьте его.
- Выпекайте коржи 5 минут при температуре 180 °C.
- Готовые коржи перекладывайте пергаментом, чтобы избежать их склеивания между собой.
- Приготовьте крем. Смешайте сливочный сыр и сахарную пудру, далее постепенно добавляйте сливки.
- Соберите торт. Выложите немного крема на подложку, а сверху — первый корж. Продолжайте чередовать крем и коржи. Последний корж не смазывайте сразу кремом. Уберите десерт в холодильник на несколько часов.
- После того, как торт пропитался, покройте последний корж кремом и украсьте на свой вкус.
Наполеон
Ингредиенты для 7–8 коржей:
- яйцо – 3 шт.
- сметана – 70 г
- сахар – 70 г
- масло сливочное растопленное – 70 г
- молоко – 30 мл
- коньяк –15 г
- соль – 2 г
- мука – 450 г
Ингредиенты для крема:
- молоко – 950 мл
- сахар – 250 г
- мука – 100 г
- яйца – 4 шт.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам.
- Раскатываем тесто с мукой очень тонко.
- Выпекаем при 180 градусах до румяности.
- Коржи проткнуть вилкой.
- 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема.
- Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем.
- Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения». Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем.
- Дальше просто промазываем коржи.
- Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой.
- Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.
Фьюжн-чизкейк с морковно-апельсиновым желе
Ингредиенты для песочного теста:
- ореховая мука — 120 г (измельчите любые орехи в комбайне или кофемолке)
- пшеничная мука — 120 г
- сахарная пудра — 70 г
- сливочное масло — 120 г
- яйцо — 1 шт.
- ванильный сахар
Ингредиенты для морковно-апельсинового желе:
- морковный сок — 150 мл
- апельсиновый сок — 150 мл
- агар-агар — 4 г
Ингредиенты для апельсинового геля:
- апельсиновый сок — 200 мл
- агар-агар — 2 г
Ингредиенты для крема:
- маскарпоне — 300 г (можно заменить творогом, протертым через сито)
- сливки — 100 мл
- сахарная пудра — 50 г
- ванильный сахар
Приготовление:
- Приготовьте песочное тесто. Перемешайте все сухие ингредиенты и добавьте холодное измельченное масло. Сделайте крошку. Добавьте яйцо и вымесите однородное тесто, при необходимости используйте пшеничную муку для вымеса. Раскатайте тесто толщиной 5 мм и вырежьте полоски длиной 12 см и шириной 3,5 см. Оставьте полоски в холодильнике на 15 мин. Затем выпекайте при 175°C до готовности.
- Приготовьте морковно-апельсиновое желе. Налейте в сотейник морковный и апельсиновый соки и добавьте агар-агар. Поставьте на огонь и дайте закипеть, постоянно помешивая венчиком. Вылейте смесь в заранее застеленную форму (например, в лоток). Толщина желе должна составлять 0,5 см. Отправьте желе в холодильник. После застывания нарежьте желе полосками шириной 2–2,5 см и длиной 12 см. И вырежьте 2 круга с помощью стопки.
- Приготовьте апельсиновый гель. Налейте в сотейник апельсиновый сок и добавьте агар-агар. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Вылейте смесь в форму и поставьте в холодильник до застывания. После того, как смесь застынет, взбейте блендером до однородности.
- Приготовьте крем. Взбейте миксером все ингредиенты до получения кремовой консистенции.
- Соберите десерт. В центр тарелки положите полоску желе. Сверху высадите крем из кондитерского мешка в 2 слоя. С каждой горизонтальной стороны поставьте по полоске песочки. И с двух других сторон приложите по кружочку желе. Украсьте мятой. Рядом сделайте капельки геля.
Эстерхази
Ингредиенты:
- сахар – 1 ст.
- мука – 2 ст. л.
- грецкий орех – 200 г
- корица – 2 г
- яйцо – 6 шт.
- абрикосовый джем – 2 ст. л.
- ванильный сахар – 1 пак.
- молоко – 2 ст.
- вишневая наливка – 2 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- миндальная стружка – 100 г
- белый шоколад – 1 плитка
- черный шоколад – 1 плитка
Приготовление:
- Белки взбить с сахаром до состояния густой пены, добавить корицу и измельченный грецкий орех.
- Сформировать коржи на круглых заготовках с пергамента.
- Выпекать при температуре 200 С в течение 7 минут
- Молоко смешать с сахаром и довести до кипения.
- Яйца взбить, добавить муку и часть молока, тщательно перемешать.
- Влить яичную смесь в остывшее молоко и варить до загустения. Немного остудив добавить масло и наливку.
- Готовые коржи смазать заварным кремом.
- Последний корж смазать абрикосовым джемом.
- Растопить на водяной бане белый шоколад и полить им торт.
- Растопить черный шоколад и поместить его в кондитерский шприц (или конверт из пергамента).
- Нарисуйте на торте спираль, двигаясь от центра к краю.
- Кончиком ножа разделить спираль на сегменты, чтобы получился рисунок паутинки.
- Обсыпать боковую часть торта миндальной стружкой.
Шоколадный торт с лимоном
Ингредиенты:
- черный шоколад – 250 г
- измельченный грецкий орех – 300 г
- яйца – 12 шт.
- сахар – 600 г
- лимоны – 4 шт.
- сливочное масло – 200 г
- вода – 250 мл
- заварной кофе – 50 мл
- сливки 30% – 250 мл
Приготовление шоколадного торта:
- Желтки отделить от белков.
- Перетереть желтки с сахаром.
- Белки взбить в пену.
- К массе с желтками добавить шоколад со сливочным маслом, измельченные орехи.
- Перемешать белки с желточной массой.
- Выпекать три коржа при температуре 200 градусов в течении 35 минут.
Приготовление крема:
- Из сахара и воды сварить сироп.
- Добавить измельченные орехи.
- Вымесить массу и снять с огня.
Приготовление начинки:
- Измельчить отвареные лимоны, добавить сахар.
- С сахара и воды сварить сироп, добавить в лимонную массу.
Приготовление помадки:
- К сахару добавить сливки с шоколадом.
- Варить массу до консистенции густой сметаны.
- Коржи смочить кофе и сформировать торт.
- Полить шоколадной помадкой, посыпать какао.
Приятного аппетита!
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