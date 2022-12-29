Торт на Новый год 2023: топ-10 рецептов

Какой торт приготовить на Новый год 2023? Предлагаем 10 лучших рецептов от участников кулинарного шоу «МастерШеф»: от классических тортов со вкусом детства, до оригинальных, современных и даже экспериментальных. Выбирать свой идеальный торт на Новый год вы можете уже сейчас.

Ингредиенты:

Приготовление:

Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.

Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.

Ингредиенты:

Приготовление:

Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.

Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения.

Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 10–15 мин при 190 °С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть.

Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями.

В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока.

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для сиропа (для пропитки):

Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде:

Ингредиенты для вишневого компоте:

Ингредиенты для шоколадной глазури:

Приготовление:

Заранее подготовить формы: смазать их тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой.

Взбить венчиком размягченное сливочное масло, добавить миндальную муку, затем сахар.

Смешать теплые сливки с яйцами и ввести в масляно-сахарную смесь.

Добавить муку с разрыхлителем. Вымешать до однородности и соединить с растопленным теплым шоколадом, его температура должна быть от 45 до 50 градусов.

Теперь добавить замороженную вишню, быстро перемешать и сразу же разложить тесто по заранее заготовленным формам.

Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 40–45 минут. Необходимо дать кексу слегка остыть, затем достать его из формы и отставить до полного остывания.

Сделать сироп: соединить воду с сахаром, довести до кипения, снять с огня. Охладить.

Приготовить ганаш: растопить в микроволновке или на паровой бане белый шоколад. Соединить его с теплыми сливками. Перебить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло и снова перебить блендером.

Приготовить вишневое компоте: залить желатин водой комнатной температуры и оставить на 15–20 минут. Соединить в сотейнике вишню, воду, сахар, крахмал. На среднем огне, при постоянном помешивании, довести компоте до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня, добавить замоченный, набухший желатин.

Сделать шоколадную глазурь: шоколад растопить до температуры 50 градусов. Соединить с растопленным маслом какао, добавить растительное масло.

Теперь нужно собрать кекс. Делать это нужно в той же форме, в которой он выпекался. Если у вас силиконовая форма, ее ничем выстилать не нужно. А если металлическая, то для того, чтобы достать собранный и подмороженный кекс из формы, нужно уложить пергамент на дно и края. Пергамент должен свисать со всех сторон, чтобы было удобно достать кекс из формы.

Остывший кекс разрезать вдоль, на три равные части. Пропитать сиропом. На дно формы вылить слой ганаша, на него уложить первый корж. Затем слой компоте, снова корж, слой ганаша и корж.

Убрать кекс на 3–4 часа в морозильную камеру.

Достать из формы, поставить кекс на решетку и залить его шоколадной глазурью.