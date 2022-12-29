Бренд свежих дрожжей Духмяна Хата помогает восстанавливать жилье пострадавшим семьям

Тысячи семей по всей Украине потеряли собственное жилье из-за войны, более 100 000 домов были разрушены.

Когда собственники бренда свежих дрожжей Духмяна Хата узнали об инициативу по восстановлению жилья пострадавшим семьям от проекта NEST благотворительного Фонда Сергея Притулы, решили обязательно присоединиться и помочь.

Сотрудники Духмяной Хаты очень рады, что смогли помочь пострадавшей семье получить новый дом и продолжать жизнь в родном городе.