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Тысячи семей по всей Украине потеряли собственное жилье из-за войны, более 100 000 домов были разрушены.

29.12.2022

Когда собственники бренда свежих дрожжей Духмяна Хата узнали об инициативу по восстановлению жилья пострадавшим семьям от проекта NEST благотворительного Фонда Сергея Притулы, решили обязательно присоединиться и помочь.

Сотрудники Духмяной Хаты очень рады, что смогли помочь пострадавшей семье получить новый дом и продолжать жизнь в родном городе.

Video: Бренд свежих дрожжей Духмяна Хата помогает восстанавливать жилье пострадавшим семьям


ТМ «‎Духмяна Хата»‎‎‎ присоединились к инициативе по восстановлению жилья пострадавшим семьям от проекта NEST благотворительного Фонда Сергея Притулы

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