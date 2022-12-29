Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua

Эпицентр продолжает финансирование приобретения современных реанимобилей для нужд медицины

29.12.2022

Компанией Эпицентр передано МОЗ очередную помощь, а именно 10 современно оборудованных скорых, которые уже отправились к военным медикам на передовую и в медучреждения Херсонской, Житомирской, Волынской и Сумской областей. Они оснащены по современным стандартам, а благодаря эргономичности и техническим характеристикам уже получили одобрительные отзывы. Реанимобили помогают медикам спасать жизни украинцев. Учредители компании Эпицентр рассказывают, что скорые удалось приобрести в рамках благотворительной инициативы, продолжающейся в сети торговых центров.

Video: Компания Эпицентр передала МОЗ 10 современно оборудованных скорых


Компании Эпицентр удалось приобрести в рамках благотворительной инициативы скорые для военных медиков, находящихся на передовой, и медучреждений Херсонской, Житомирской, Волынской и Сумской областей

Читайте также
Компания Эпицентр передала МОЗ 10 современно оборудованных скорых
Телеканал СТБ

Тысячи семей по всей Украине потеряли собственное жилье из-за войны, более 100 000 домов были разрушены.

 Компания Эпицентр передала МОЗ 10 современно оборудованных скорых
Телеканал СТБ

Fedoriv agency и Новая почта уверены, что завтра будет

 миша панчишин и иоанн зенков
Телеканал СТБ

14 часов ближних боев на нуле: Миша Панчишин и Иоанн Зенков попали в госпиталь и обратились к украинцам

 Григорый Решетник
Телеканал СТБ

Григорий Решетник о выводах за 100 дней войны: Нужно жить здесь и сейчас, ценить каждый миг жизни и никогда не опускать руки

 владислав цымбалюк
Телеканал СТБ

#ДобріІсторії Владислав Цымбалюк: Каждый день мы отправляли десятки тонн гуманитарной помощи по Украине

 Компания Эпицентр передала МОЗ 10 современно оборудованных скорых
Телеканал СТБ

Kalush Orchestra и Океан Ельзи: 29 мая пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить