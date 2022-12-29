Компания Эпицентр передала МОЗ 10 современно оборудованных скорых

Эпицентр продолжает финансирование приобретения современных реанимобилей для нужд медицины

Компанией Эпицентр передано МОЗ очередную помощь, а именно 10 современно оборудованных скорых, которые уже отправились к военным медикам на передовую и в медучреждения Херсонской, Житомирской, Волынской и Сумской областей. Они оснащены по современным стандартам, а благодаря эргономичности и техническим характеристикам уже получили одобрительные отзывы. Реанимобили помогают медикам спасать жизни украинцев. Учредители компании Эпицентр рассказывают, что скорые удалось приобрести в рамках благотворительной инициативы, продолжающейся в сети торговых центров.