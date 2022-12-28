Как сделать домашнюю брынзу? Рецепт

Как сделать брынзу в домашних условиях: рецепт приготовления от Паши Серветника
Брынза — это мягкий соленый сыр, который готовят из коровьего, козьего или овечьего молока. Его можно добавлять в салаты и пироги, использовать для фарширования мяса и овощей, делать с ним закуски и соусы. Однако не секрет, что наилучшим вкусом и наибольшей пользой обладает именно домашняя брынза. Как приготовить этот аппетитный рассольный сыр своими руками? Очень просто! Рецепт домашней брынзы от победителя «МастерШеф. Профессионалы» Паши Серветника — читайте в материале.
Ингредиенты:
- молоко жирностью 3,2% — 1 л
- сметана жирностью 20% — 3 ст. л.
- сок лимона — 2 ст. л.
- вода — 200 мл
- соль — 1 ч. л.
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Приготовление:
- Молоко вылить в кастрюлю и поставить на сильный огонь. Добавить сметану и перемешать. Когда смесь начнет сворачиваться, влить лимонный сок и прогревать еще около 1 минуты.
- Дуршлаг застелить марлей и вылить получившуюся смесь. Сыворотку сцедить.
- Завернуть будущий сыр в марлю и поставить под гнет на 1 час. По истечению времени нарезать кубиками.
- В воде развести соль и залить кубики сыра. Оставить на 30 минут. Хранить домашнюю брынзу в герметичной емкости, не доставая из рассола.
Приятного аппетита!
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