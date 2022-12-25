Меню на Новый год 2023 – что приготовить дома: рецепты от участников «МастерШеф»

Каждая хозяйка с приближением 31 декабря сталкивается со сложным заданием – выбором меню на Новый год. Что приготовить и как разнообразить праздничный стол? Участники проекта «МастерШеф» поделились интересными вариантами меню на Новый год 2023, которые легко можно приготовить дома. Читайте идеи и рецепты для новогоднего меню в материале.

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Бутерброды с тунцом и брынзой

Ингредиенты:

цельнозерновой багет – 1 шт.

консервированный тунец – 1 банка

брынза – 100 г

зеленый лук или зелень по вкусу

Приготовление:

Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С. С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать. Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.

Бутерброды со свеклой и козьим сыром

Ингредиенты:

буханки ржаной хлеб – ½ шт.

отварная или маринованная свекла – 300 г

козий сыр – 400 г

веточки петрушка – 3 шт.

горчица – 3 ст. л.

Приготовление:

Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы. Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить. Выложить на бутерброды свеклу и зелень. Посыпать оставшимся козьим сыром.

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Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином

Ингредиенты:

сыр халуми – 225 г

апельсин – 2 шт.

лук – ½ шт.

руккола – 1 пучок

укроп – 3 – 4 веточки

гранат – ½ шт.

помидоры черри – 12 – 14 шт.

оливковое масло

соль, перец

Ингредиенты для соуса:

бальзамический уксус – 1 ст. л.

сока лимон – 1 ст. л.

оливковое масло – 75 мл

Приготовление:

Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 2 – 3 мин. с каждой стороны. Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами. Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

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Салат с ростбифом и томатами черри

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 500 г

помидоры черри – 150 г

грецке орехи – 50 г

сливочное масло – 2 ч. л.

сахар – ½ ч. л.

сушеный базилик – 1 ч. л.

микс салатных листьев

кунжут

оливковое масло

соль, перец

Ингредиенты для заправки:

яблочный сок – 75 мл

оливковое масло – 50 мл

вустерский соус – 25 мл

мед – 1 ч. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

Приготовление:

Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 ° С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать. В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек. Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить. В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.

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Медальоны в беконе

Ингредиенты:

свиная вырезка – 500 г

бекон – 100 г

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см. Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.

Рулет из куриной грудки с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

куриная грудка – 250 г

вяленые томаты – 5 шт.

шпинат – 1/2 пучка

мягкий творожный сыр – 100 г

растительное масло – 1 ч. л.

соль, перец

Приготовление:

Шпинат ошпарить кипятком и крупно нарезать. Вяленые томаты порубить. Куриную грудку слегка отбить и приправить по вкусу. Выложить творожный сыр, томаты и шпинат на куриную грудку. Свернуть рулет и обмотать кулинарной нитью. Обжаривать на растительном масле 3–5 мин до появления золотистой корочки. Переложить в форму для запекания и отправить в духовку на 10–15 мин при 180 ° С.

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Свинина в азиатском стиле

Ингредиенты:

свинина – 300 г

шнитт-лук – 5–6 перьев

лук – ½ шт.

чили – 2 перец

чеснок – 2 зубчика

тертый имбирь – 1 ст. л.

соль, перец

Ингредиенты для маринада:

сахар – 1 ч. л.

кукурузный крахмал – 1 ч. л.

соевый соус – 1 ст. л.

кунжутное масло – 1 ст. л.

рисовое вино – 1 ст. л.

Приготовление:

Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин. В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.

Куриный пирог

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 400 г

мука – 50 г

молоко – 150 мл

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 50 г

разрыхлитель – ½ ч. л.

соль, перец

Приготовление:

Куриное филе мелко нарезать. Яйца взбить с молоком и посолить. Добавить муку, разрыхлитель, перец и приправы по вкусу. Часть теста выложить на дно формы, добавить курицу с тертым сыром и накрыть второй частью. Выпекать около 40 мин при 200 ° С.

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Имбирное печенье

Ингредиенты:

мука – 200 г

сахар – 100 г

сода – ½ ч. л.

молотый имбирь – 1 ч. л.

молотая корица – 1 ч. л.

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

молоко – 30 мл

Приготовление:

Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать. Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 ° С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.

Брауни с лимоном и лаймом

Ингредиенты:

темный шоколад – 150 г

масло – 150 г

сахар – 180 г

яйца – 3 шт.

мука – 120 г

горькое какао – 1 ст. л.

цедра и сок маленького лимона – 1 шт.

цедра и сок лайма – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать. Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси. Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 ° С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

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