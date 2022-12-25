Меню на Новый год 2023 – что приготовить дома: рецепты от участников «МастерШеф»
Каждая хозяйка с приближением 31 декабря сталкивается со сложным заданием – выбором меню на Новый год. Что приготовить и как разнообразить праздничный стол? Участники проекта «МастерШеф» поделились интересными вариантами меню на Новый год 2023, которые легко можно приготовить дома. Читайте идеи и рецепты для новогоднего меню в материале.
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Бутерброды с тунцом и брынзой
Ингредиенты:
- цельнозерновой багет – 1 шт.
- консервированный тунец – 1 банка
- брынза – 100 г
- зеленый лук или зелень по вкусу
Приготовление:
- Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С.
- С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать.
- Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.
Бутерброды со свеклой и козьим сыром
Ингредиенты:
- буханки ржаной хлеб – ½ шт.
- отварная или маринованная свекла – 300 г
- козий сыр – 400 г
- веточки петрушка – 3 шт.
- горчица – 3 ст. л.
Приготовление:
- Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы.
- Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить.
- Выложить на бутерброды свеклу и зелень. Посыпать оставшимся козьим сыром.
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Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином
Ингредиенты:
- сыр халуми – 225 г
- апельсин – 2 шт.
- лук – ½ шт.
- руккола – 1 пучок
- укроп – 3–4 веточки
- гранат – ½ шт.
- помидоры черри – 12–14 шт.
- оливковое масло
- соль, перец
Ингредиенты для соуса:
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- сока лимон – 1 ст. л.
- оливковое масло – 75 мл
Приготовление:
- Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 2–3 мин. с каждой стороны.
- Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами.
- Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.
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Салат с ростбифом и томатами черри
Ингредиенты:
- говяжья вырезка – 500 г
- помидоры черри – 150 г
- грецке орехи – 50 г
- сливочное масло – 2 ч. л.
- сахар – ½ ч. л.
- сушеный базилик – 1 ч. л.
- микс салатных листьев
- кунжут
- оливковое масло
- соль, перец
Ингредиенты для заправки:
- яблочный сок – 75 мл
- оливковое масло – 50 мл
- вустерский соус – 25 мл
- мед – 1 ч. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
Приготовление:
- Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 °С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать.
- В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек.
- Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить.
- В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.
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Медальоны в беконе
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 500 г
- бекон – 100 г
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см.
- Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.
Рулет из куриной грудки с сыром и шпинатом
Ингредиенты:
- куриная грудка – 250 г
- вяленые томаты – 5 шт.
- шпинат – 1/2 пучка
- мягкий творожный сыр – 100 г
- растительное масло – 1 ч. л.
- соль, перец
Приготовление:
- Шпинат ошпарить кипятком и крупно нарезать. Вяленые томаты порубить.
- Куриную грудку слегка отбить и приправить по вкусу.
- Выложить творожный сыр, томаты и шпинат на куриную грудку. Свернуть рулет и обмотать кулинарной нитью. Обжаривать на растительном масле 3–5 мин до появления золотистой корочки. Переложить в форму для запекания и отправить в духовку на 10–15 мин при 180 °С.
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Свинина в азиатском стиле
Ингредиенты:
- свинина – 300 г
- шнитт-лук – 5–6 перьев
- лук – ½ шт.
- чили – 2 перец
- чеснок – 2 зубчика
- тертый имбирь – 1 ст. л.
- соль, перец
Ингредиенты для маринада:
- сахар – 1 ч. л.
- кукурузный крахмал – 1 ч. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- кунжутное масло – 1 ст. л.
- рисовое вино – 1 ст. л.
Приготовление:
- Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
- Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин.
- В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.
Куриный пирог
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 400 г
- мука – 50 г
- молоко – 150 мл
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 50 г
- разрыхлитель – ½ ч. л.
- соль, перец
Приготовление:
- Куриное филе мелко нарезать.
- Яйца взбить с молоком и посолить. Добавить муку, разрыхлитель, перец и приправы по вкусу.
- Часть теста выложить на дно формы, добавить курицу с тертым сыром и накрыть второй частью. Выпекать около 40 мин при 200 °С.
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Имбирное печенье
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сахар – 100 г
- сода – ½ ч. л.
- молотый имбирь – 1 ч. л.
- молотая корица – 1 ч. л.
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 30 мл
Приготовление:
- Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать.
- Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин.
- Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 °С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.
Брауни с лимоном и лаймом
Ингредиенты:
- темный шоколад – 150 г
- масло – 150 г
- сахар – 180 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 120 г
- горькое какао – 1 ст. л.
- цедра и сок маленького лимона – 1 шт.
- цедра и сок лайма – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.
- Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.
- Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.
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