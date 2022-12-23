Выходные на Новый год и Рождество 2023 в Украине: будут ли выходные для украинцев

Выходные на Новый год и Рождество 2023: сколько будут отдыхать украинцы

Новый год всегда сулит перемены и дает надежду на волшебство. Однако кроме этого, мы все ждем новогодних выходных. Украинцам интересно, смогут ли они отдохнуть. Сколько будет выходных на Новый год и Рождество 2023 — читайте в материале STB.UA.

В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) приходится на воскресенье, как и Новый год (1 января 2023). Рождество восточного обряда (7 января) приходится на субботу.

Соответственно, эти дни уже являются выходными. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам, то есть, 26 декабря, 2 и 9 января должны быть дополнительными выходными днями.

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Однако из-за действия военного положения, в Украине приостановлена норма Кодекса законов о труде Украины, согласно которой в случае, когда официальный праздник приходится на выходной день, происходит автоматический перенос выходного на следующий будний. А значит официального выходного не будет.

Это касается работы государственных учреждений. А вот руководители частных компаний будут устанавливать график работы персонала самостоятельно.

Сколько всего выходных на Новый год и Рождество 2023

25 декабря (воскресенье);

1 января (воскресенье);

7 января (суббота)

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