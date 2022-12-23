Какой макияж сделать на Новый год 2023: варианты с фото

Макияж на Новый год 2023: варианты вечернего мейкапа

Если вы ищете идеи для новогоднего макияжа 2023 года, предлагаем вам подборку фото с актуальными техниками и оттенками. Тренды опережают время. Поэтому, если кажется, что стоит сосредоточиться на ярких цветах, советуем отложить такую ​​палитру теней куда подальше. Варианты вечернего макияжа на Новый год 2023 – смотрите в материале STB.UA.

Новогодний макияж всегда отличался от ежедневного. Поэтому каждый год мы советовали обращать внимание на пигментированные, яркие оттенки. Призывали не бояться экспериментировать с блестящими тенями и стрелками, яркими помадами и золотистыми хайлайтерами. Однако в этот раз в моду возвращается максимальная натуральность. Мировые инфлюэнсеры пытаются привить любовь всех визажистов к нежным, пастельным, спокойным оттенкам. Так что и в вопросе новогоднего мейкапа в приоритете станет эффект «naturale».

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Макияж в Новогоднюю ночь будет гармоничным и уместным, если вы сделаете акценты на натуральных оттенках, таких как бронзовый, коричневый, бежевый и т.д. Попытайтесь изменить собственное отношение к природе макияжа, подчеркнув свои самые красивые черты лица: брови, скулы, ресницы, губы.

Как подготовить свое лицо к макияжу?

Очистить лицо тоником или мицеллярной водой;

Сделать увлажняющую маску на минут 15-20;

Нанести базу, которая сохранит макияж целым и свежим всю ночь.

Когда убедитесь, что ваше лицо увлажнено и готово к мейку, можно начать.

Оттенки для новогоднего макияжа 2023

Коричневый, бежевый, цвет песка, бронза, оливковый, персиковый, пудровый, серый.

Варианты макияжа на Новый год 2023

Уместным концептом макияжа на Новый год будет попытка воспроизвести морозец на коже. Подрумяньте щечки, а также кончик носа. Прорисуйте кукольные ресницы и подсветите блеском губы.

Светящаяся кожа – еще один секрет трендового макияжа. Смешайте каплю хайлайтера с тональной основой, чтобы достичь желаемого результата.

Стрелка способна сделать из наших глаз настоящий взгляд лисичек. Прорисуйте тонкую линию на внутреннем уголке глаза, а снаружи вытяните ее к вискам.

Не забывайте и о контуре губ. Сейчас актуально смотрятся коричневые наружные линии в сочетании с розовой или персиковой помадой.

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Классика остается классикой. Красная помада всегда выглядит уместно, если ее умело совмещать с легкими линиями на глазах. Возьмите натуральные оттенки теней, коричневый карандаш и тушь, чтобы подчеркнуть красоту глаз и разрез взгляда. Тогда макияж не будет выглядеть перенасыщено на лице.

Подборка красивых и трендовых мейкапов на Новый год 2023

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