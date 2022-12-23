"Завтра будет": Новая почта и Fedoriv agency уверены "Завтра будет" | Добрые истории

Fedoriv agency и Новая почта уверены, что завтра будет

Есть вещи, в которых можно быть уверенными. Завтра взойдет солнце. Завтра будут новые победы. Завтра будет твоя посылка. Завтра будет! Утверждают Fedoriv agency в новой кампании для Новой почты. Несмотря на все, Новая почта стабильно обеспечивает быструю доставку по Украине на следующий день. Так что завтра точно будет! И в прямом рациональном, и в переносном эмоциональном смыслах.

«Мы уверены, что надежда есть и должна быть во всем. Каждый из нас, украинцев, создает будущее поступками сегодня: мы сопротивляемся, работаем, защищаем, помогаем, доставляем. Ничто не остановит нас на пути к созданию нашего победного завтра», – комментирует маркетинг-директор Новой почты Павел Даниман.

Снимал ролик бельгийский режиссер Бен Лакур. С самого начала вторжения он поддерживал Украину и воспринял за честь быть частью проекта и приехать в Киев.

«Многие у меня спрашивали мол „воу, ты едешь в Украину“, а я говорил „да, у меня здесь друзья, и мы будем снимать ролик“ (улыбается)… К тому же я вернулся домой более человечным и сильным чем когда-либо. Ибо я встретил настоящих героев в этом безумном мире. Эти взгляды женщин и мужчин, которые я видел, они просыпаются утром и проживают этот день в поисках счастья, несмотря на крайне темные времена. Слава Украине!»

36 часов снимали в перерывах между тревогами. Андрей Латанский (Fedoriv agency): «Они хотели забрать наше будущее. Но, несмотря на все препятствия, мы продолжаем воевать, работать, волонтерить, создавать… Мы продолжаем жить. Так что для нас Завтра точно будет! А с Новой почтой будущее приходит быстро и вовремя».

Настроение и ритм создает музыка. Треком к ролику стала песня «Лісостеп» украинской инди- и этногруппы adm:t, фронтмен которой сейчас в рядах ВСУ борется за наше Завтра.

За два съемочных дня команда побывала в разных частях Киевской области — на 12 локациях. Одна из них — Киевский терминал. Там снимали, как посылка следует автоматизированной лентой. Работа линии не останавливалась из-за съемок, нам просто предоставили ту часть, которая была свободной от сортировки отправлений, и оказалось, что это направление на Мариуполь. Решили, что это хороший знак. Завтра будет!

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