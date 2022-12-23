Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

Бутерброды — аппетитный и простой в приготовлении вариант праздничной закуски. По традиции в качестве начинки для этого угощения на новогоднем столе хозяйки используют красную икру, шпроты или слабосоленый лосось. Однако если проявить немного фантазии, можно порадовать семью и гостей более оригинальными идеями бутербродов на Новый год-2023. Вдохновляйтесь рецептами от участников «МастерШеф»!

Бутерброды с тунцом и брынзой

Ингредиенты:

1 цельнозерновой багет

1 банка консервированного тунца

100 г брынзы

зеленый лук или зелень по вкусу

Приготовление:

Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С. С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать. Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.

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Бутерброды с инжиром и бальзамическим уксусом

Ингредиенты:

½ батона

50 г сливочного масла

200 г сливочно-творожного сыра

250 г свежего инжира

бальзамический уксус по вкусу

ягоды клюквы и рубленые орехи для украшения

Приготовление:

Батон нарезать и слегка подсушить в духовке. Намазать маслом. Сверху выложить сливочно-творожный сыр. Инжир тонко нарезать и выложить поверх сыра. Получившиеся бутерброды сбрызнуть бальзамическим уксусом, посыпать рублеными орехами и украсить клюквой.

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Бутерброды со свеклой и козьим сыром

Ингредиенты:

½ буханки ржаного хлеба

300 г отварной или маринованной свеклы

400 г козьего сыра

3 веточки петрушки

3 ст. л. горчицы

Приготовление:

Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы. Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить. Выложить на бутерброды свеклу и зелень. Посыпать оставшимся козьим сыром.

Бутерброды с яйцом и красной икрой

Ингредиенты:

1 багет

3 ст. л. сметаны жирностью 15–20%

50 г твердого сыра

4 яйца

лимон и зелень по вкусу

Приготовление:

Батон нарезать порционными ломтиками. Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить сметану, соль и тщательно перемешать. Получившейся пастой намазать ломтики багета. Сверху выложить зелень, яйцо и красную икру. По желанию сбрызнуть бутерброды лимонным соком.

Бутерброды со свекольной пастой и апельсином

Ингредиенты:

½ буханки черного хлеба

½ банки консервированной красной фасоли

1 небольшая вареная свекла

½ луковицы

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. тертого хрена

½ ч. л. сока лимона

1 апельсин

2 веточки рукколы

Приготовление:

Вареную свеклу очистить и нарезать кусочками. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. С фасоли слить жидкость, промыть. Выложить в блендер вместе со свеклой и луком. Добавить растительное масло, соевый соус, хрен и сок лимона. Посолить и поперчить. Измельчить до консистенции пюре. Получившейся пастой смазать ломтики хлеба. Украсить дольками апельсина и листьями рукколы.

Приятного аппетита!

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