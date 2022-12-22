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Официальное открытие елочного сказочного леса в одном из ресторанов сети Черноморка

22.12.2022

Когда волшебная сказка не идет к украинцам, украинцы… сами создают ее. Еще других призывают присоединяться. В канун новогодних праздников в сети ресторанов Черноморка в Киеве решили создать целый елочный лес, а каждый желающий бренд или творческий человек может нарядить зеленую красавицу в своем авторском стиле. Проект создан еще и в благотворительных целях. Среди елок можно найти кьюар-код и сделать донат в Фонд «Семья Украина», а средства направляются на реабилитацию детей, пострадавших в результате военной агрессии. В итоге, говорят в ресторане, в лесу должно вырасти полсотни елочек.

Video: Официальное открытие елочного сказочного леса в одном из ресторанов сети Черноморка


Когда волшебная сказка не идет к украинцам, украинцы… сами создают ее. Еще других призывают присоединяться. В канун новогодних праздников в сети ресторанов Черноморка в Киеве решили создать целый елочный лес, а каждый желающий бренд или творческий человек может нарядить зеленую красавицу в своем авторском стиле.

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