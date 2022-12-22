Новогодние салаты: топ-10 рецептов

Новый год у многих ассоциируется не только с мандаринами и подарками, но и с любимыми праздничными салатами. Ведь когда, если не в ночь с 31 декабря на 1 января, без зазрения совести позволить себе сытный «Оливье» и пестрый «Гранатовый браслет»? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» предлагают вспомнить более классические международные рецепты и узнать несколько новых.

Салат «Гнездо глухаря»

Ингредиенты:

1/2 луковицы

2 огурца

1 пучок салатных листьев

3 вареных яичных белка

500 г филе индейки

4 картофелины

1 пучок укропа

3 вареных перепелиных яйца

подсолнечное масло

майонез

сметана

соль, перец

Способ приготовления:

Лук мелко порубить. Огурцы нарезать соломкой. Листья салата порвать. Белки яиц натереть на терке. Филе индейки отварить до готовности и разобрать на волокна. Картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Часть отложить для украшения. Все ингредиенты для салата смешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и сметаной по вкусу. Украсить картофелем и рубленым укропом.

Салат «Гранатовый браслет»

Ингредиенты:

300 г куриного филе

1 луковица

4 картофелины

1 свекла

50 г грецких орехов

1 крупный гранат

майонез

соль

Способ приготовления:

Филе отварить в подсоленной воде до готовности и разобрать на волокна. Отдельно отварить картофель и свеклу, а затем натереть овощи на мелкой терке. Лук мелко порубить и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистости. Добавить куриное филе и также слегка обжарить. Орехи порубить ножом и смешать со свеклой. Гранат почистить и отделить зерна. Перед сборкой салата в центр блюда поставить стакан. По кругу, промазывая каждый слой майонезом, выложить тертый картофель, свеклу с орехами, куриное филе с луком. Последний слой – снова свекла с орехами. Также промазать майонезом, а сверху выложить зерна граната. Убрать стакан и отправить салат в холодильник на

1–2 ч.

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Салат с авокадо и лососем

Ингредиенты:

200 г слабосоленой семги

½ стакана риса

1 авокадо

100 г сливочного сыра (например, «Филадельфия»)

100 г твердого сыра

2 ст. л. лимонного сока

2–3 веточки укропа

соль, перец

Способ приготовления:

Рис отварить до готовности и остудить. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками и сбрызнуть соком лимона. Такими же кубиками нарезать филе семги. Для соуса укроп мелко порубить и соединить со сливочным сыром. Добавить соль, перец и перемешать. Собираем салат, выкладывая слоями: семга, рис, авокадо, соус, семга. Верхушку салата присыпать тертым твердым сыром и украсить по вкусу.

Салат «Принцесса»

Ингредиенты:

1 банка натуральной консервы лосося

½ банки консервированной кукурузы

1 луковица

5 яиц

150 г твердого сыра

2 яблока

2 ст. л. сока лимона

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

Консервированный лосось открыть и слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой. Яйца сварить вкрутую. Слегка остудить, очистить и отделить желтки от белков. Желтки размять вилкой, белки натереть на терке. Также натереть на терке сыр. Лук мелко порубить. Яблоки очистить от кожуры, натереть на терке и сбрызнуть лимонным соком. Собираем салат. Выкладываем слоями: лосось, лук, желтки, майонез, яблоки, сыр, майонез, кукуруза, яичные белки, майонез. Готовый салат украсить слабосоленой форелью, зеленью и майонезом.

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Вегетарианский салат с рукколой и фруктами

Ингредиенты:

1 пучок рукколы

300 г красного винограда

3 мандарина

1 гранат

100 г грецких орехов

2 ст. л. красного винного уксуса

2 ч. л. горчицы

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

Рукколу разобрать на листья. Виноград нарезать на половинки. Мандарины очистить от кожуры, удалить жесткие волокна и разобрать на дольки. Разрезать вдоль тонкими пластинами. Гранат очистить от кожуры, зерна отделить. Грецкие орехи крупно нарезать. Для заправки соединить винный уксус, горчицу, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Салат со свеклой и куриной печенью

Ингредиенты:

400 г куриной печени

3–4 яйца

3 соленых огурца

2 свеклы

2 моркови

1 луковица

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить до готовности, очистить, а затем натереть на крупной терке. Отдельно отварить вкрутую яйца и также натереть. Печень отварить до готовности и нарезать соломкой. Лук нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать соломкой. Собрать салат. Выложить ингредиенты слоями, каждый промазывая майонезом, в таком порядке: печень, половина свеклы, лук, морковь, огурцы, яйца, вторая половина свеклы. По желанию украсить тертым сыром, укропом и гранатом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

300 г крабовых палочек

3 помидора

200 г твердого сыра

2–3 ломтика батона

2 зубчика чеснока

растительное масло

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

Банку с кукурузой открыть и слить воду. Помидоры нарезать кубиками и смешать с мелко рубленым чесноком. Крабовые палочки нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Хлеб также нарезать кубиками, слегка смазать растительным маслом и подсушить в духовке. Собрать салат в порционных емкостях. Выложить слоями: помидоры, майонез, кукуруза, крабовые палочки, майонез, сыр, сухарики.

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Салат «Нисуаз»

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

1 банка тунца в собственном соку

300 г краснокочанной капусты

10 помидоров черри

3 яйца

1 луковица

3 пера зеленого лука

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

Консервированный тунец открыть и слить жидкость. Размять вилкой. Листья салата порвать. Капусту нашинковать. Помидоры черри разрезать на половинки. Лук мелко порубить. Яйца отварить и крупно нарезать. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

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