Медійна родина Висоцьких дає відсіч ворогові кожен на своєму фронті

На східному фронті нині захищає Україну і редактор «Вікон» Олексій Висоцький. До 24 лютого його підрозділ складався з людей, які мали різні професії. Але стали готовими покинути свої звичні справи, аби долучитися до лав ТРО. Анастасія Єчкалова поспілкувалася із ведучою «Вікон» і дружиною Олексія — Тетяною Висоцькою. Інтерв’ю про життя під час повномасштабної війни — читайте в матеріалі.

Поки Тетяна Висоцька працює в ефірі та на інформаційному фронті, її чоловік обороняє її, їх дітей та всіх українців на передовій. Ведуча цитує слова чоловіка, які отримує щодня: «”У мене все добре, я не поранений, все нормально, не переживай, як там діти, як ти? Як сім’я?” А коли його довго немає на зв’язку, це означає він на виході», — каже Тетяна.

Те, що буде повномасштабна війна, Олексій говорив з 2014 року, коли росіяни вперше вторглися на українську землю. А вже за місяць до 24 лютого готував себе і дружину до того, що піде воювати. 24 лютого у складі ТРО Олексій воював біля Гостомелю, там точилися пекельні бої.

«Ти ж розумієш, що я не зможу бути осторонь», — сказав Олексій Тетяні.

Ведуча зізнається, що ніколи не любила записувати інтерв’ю і розповідати щось на публіку про особисте.

Вони разом вже 25 років, познайомилися у рідному Херсоні, разом пішли на місцеве ТБ, де були молодими журналістами. Згодом переїхали до Києва, одружилися. Та зараз її мрія вберегти родину, дочекатися чоловіка і зберегти сім’ю, яка знаходиться в Херсоні.

Тим, хто взяв зброю 24 лютого, дуже необхідна грошова допомога на спальники, каремати і тепловізори (очі, якими можна бачити вночі).

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