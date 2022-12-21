Пряные, ароматные, с клюквенной кислинкой, пикантными ромовыми нотками и хрустящими орешками – именно такие новогодние десерты хочется видеть на столе. Какими сладкими лакомствами удивить взрослых гостей и порадовать маленьких сладкоежек? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделились своими лучшими идеями десертов на Новый год 2023.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Ягоды разрезать на половинки и смешать с сахаром. С цитрусовых снять цедру, натереть и отжать сок. Сухофрукты и орехи мелко порубить или слегка измельчить в блендере.

Яйца с маслом взбить в пену. Добавить цедру цитрусовых, сок апельсина, алкоголь, ягоды, сухофрукты и орехи. Перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем и солью. Постепенно подмешать ко взбитым яйцам с начинкой.