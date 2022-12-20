Недавно в центре Киева открылся ресторан с южной концепцией «Biarritz» от Enjoy Group

Поддерживать моральный дух своих, ничего не бояться – именно с такими настроениями в Киеве на днях открылся ресторан с южным концептом «Биаритз», входящий в Инджой групп. Празднований, конечно, не устраивали, говорят, все – после победы. А теперь главное – делать максимум для поддержки экономики, для создания рабочих мест и создавать условия, чтобы хоть на время гости смогли почувствовать свою довоенную жизнь. Владельцы говорят: открывать новое заведение было не страшно, а наоборот почетно, потому что это говорит об уверенности в собственных силах. Но, конечно, сейчас нужно уметь быть более гибкими в сложившихся обстоятельствах.