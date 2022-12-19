Символ 2023 года: какое животное станет символом года?

Украинцы, как никогда, ждут Новый год 2023! Уходящий год Тигра стал очень сложным для всех нас. Поэтому переполненные верой в победу и светлое будущее, возлагаем надежды на перемены к лучшему! Какое животное будет символом 2023 года и что принесет всем нам? Читайте, 2023 год какого животного и чего от него ждать — в материале STB.UA.

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Символ 2023 года — Водяной Кролик

Астрологи отмечают, что Кролик подарит нам гармонию и благополучие. Сами Кролики по характеру очень тихие, скромные и чуткие, отличаются приятным характером и могут с легкостью расположить себя к другим.

Сила Инь в сущности Кролика отвечает за заботу и покой, семейный очаг и уют. А значит, мы можем надеяться на добрый и спокойный год.

Цвета 2023 года Кролика

Символом 2023 года является Черный Водяной Кролик, поэтому можно смело пользоваться разными цветовыми гаммами и сочетаниями. Астрологи отдают предпочтение таким цветам:

Розовый — цвет нежности и гармонии;

Фиолетовый — цвет умиротворения;

Голубой — цвет свободы и легкости;

Синий — любитель воды, бесконечности и свежести;

Красный — цвет страсти и пылкой любви.

Что принесет Новый год 2023 Кролика

В грядущем году мы ждем перемен, как никогда ранее. Новый год 2023 Кролика обещает нам принести много успеха. Само животное считают самым счастливым в восточном календаре.

Кролики — семейные. Соответственно, в семьях будет царить благополучие и атмосфера покоя. Те, кто в поисках любви — встретят свою судьбу. Главное — открывать сердце новым людям и доверять судьбе.

Стихия года — вода. А значит конфликты будут решаться спокойно и быстро. Этот год также научит вспыльчивых людей договариваться.

Те, кто родился в год Кролика, могут ожидать судьбоносные встречи, новые возможности и большой успех в карьере.

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