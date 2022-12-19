Когда День Святого Николая 2022: дата и обычаи праздника

Когда День святого Николая 2022: традиции и обычаи

День святого Николая — это зимний праздник, который остается одним из самых любимых и долгожданных для всех: взрослые почитают память святого, а дети традиционно находят под подушкой долгожданные подарки. Так когда же мы будем отмечать День святого Николая в 2022 году? Какие обычаи и традиции существуют в этот день? Читайте в нашем материале.

Когда День святого Николая?

День святого Николая принято отмечать 19 декабря, в 2022 году это будет понедельник. Николай известен своими добрыми делами и служением Богу. Так, с молодых лет он получил духовный сан и стал проповедовать, а свое наследство направил на благотворительные цели.

История Дня святого Николая

Святой Николай родился в городе Патаре на южном побережье Малоазийского полуострова. Он был единственным сыном своих родителей. Со дня своего рождения младенец Николай снискал славы чудотворца. Про него есть много историй, которые вы можете прочитать.

Николая называют Чудотворцем, ведь с его именем связано много легенд. Например, по одной из них мы знаем, что однажды он воскресил моряка и с тех пор стал покровителем моряков. Также он известен тем, что спас город Миру от страшного голода и часто помогал бедным путешественникам.

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Считается, что Николай всегда опекал нуждающихся детей: кормил, дарил подарки и теплые вещи. По одной версии, он решил помочь трем девочкам, у которых не было приданого, и стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Отсюда и возникла традиция оставлять детям подарки и сладости под подушкой.

Кроме того, начали также говорить, что святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Причем делал это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал. А приятная традиция дарить детям подарки сохранилась в наши дни.

Ранним утром в День святого Николая проводится церковная служба. После чего можно собраться за праздничным столом. Помните, что принято готовить только те блюда, которые допускает Рождественский пост: борщ без мяса, жареную рыбу, пироги и вареники с овощными начинками, соленья, булочки, пряники и, конечно, традиционное печенье «николайчики».

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