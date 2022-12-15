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Цвет 2023 года по версии Pantone

15.12.2022

Каждый год институт цвета Pantone определяет самый актуальный тон модных тенденций. 2023 год не оставит вас незаметной. Подробнее о трендовом цвете грядущего 2023 года узнавала редакция STB.UA.

Цвет 2023 года по версии Pantone

Color of the Year 2023 Viva Magenta 18-1750

Институт цвета Pantone показал главный цвет 2023 года. Смелый, яркий и живой — карминово-красный с фиолетовым подтоном, принадлежит семейству красных.

В Рantone описывают цвет 2023 года как новые эксперименты, а изобилие насыщенности и даже непривычности цвета должно способствовать уверенности,хорошему настроению и гармонии.

Цвет 2023 года по версии Pantone

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Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман рассказала про карминово-красный оттенок следующее:

«Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива».

Цвет 2023 года по версии Pantone

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