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Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

15.12.2022

Бутерброды аппетитный и простой в приготовлении вариант праздничной закуски. По традиции в качестве начинки для этого угощения на новогоднем столе хозяйки используют красную икру, шпроты или слабосоленый лосось. Однако если проявить немного фантазии, можно порадовать семью и гостей более оригинальными  идеями бутербродов на Новый год-2023. Вдохновляйтесь рецептами от участников «МастерШеф»!

Бутерброды с тунцом и брынзой

Slices of baguette with fresh tuna

Ингредиенты:

  • 1 цельнозерновой багет
  • 1 банка консервированного тунца
  • 100 г брынзы
  • зеленый лук или зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С.
  2. С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать.
  3. Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.

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Бутерброды с инжиром и бальзамическим уксусом

Toast with fig and ricotta on plate

Ингредиенты:

  • ½ батона
  • 50 г сливочного масла
  • 200 г сливочно-творожного сыра
  • 250 г свежего инжира
  • бальзамический уксус по вкусу
  • ягоды клюквы и рубленые орехи для украшения

Приготовление:

  1. Батон нарезать и слегка подсушить в духовке. Намазать маслом.
  2. Сверху выложить сливочно-творожный сыр. Инжир тонко нарезать и выложить поверх сыра.
  3. Получившиеся бутерброды сбрызнуть бальзамическим уксусом, посыпать рублеными орехами и украсить клюквой.

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Бутерброды со свеклой и козьим сыром

Appetizer with roasted beet and goat cheese

Ингредиенты:

  • ½ буханки ржаного хлеба
  • 300 г отварной или маринованной свеклы
  • 400 г козьего сыра
  • 3 веточки петрушки
  • 3 ст. л. горчицы

Приготовление:

  1. Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы.
  2. Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить.
  3. Выложить на бутерброды свеклу и зелень.  Посыпать оставшимся козьим сыром.

Бутерброды с яйцом и красной икрой

Red caviar

Ингредиенты:

  • 1 багет
  • 3 ст. л. сметаны жирностью 15–20%
  • 50 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • лимон и зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Батон нарезать порционными ломтиками. Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами.
  2. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить сметану, соль и тщательно перемешать.
  3. Получившейся пастой намазать ломтики багета. Сверху выложить зелень, яйцо и красную икру. По желанию сбрызнуть бутерброды лимонным соком.

Бутерброды со свекольной пастой и апельсином

Бутерброды на новый год 2018 - фото

Ингредиенты:

  • ½ буханки черного хлеба
  • ½ банки консервированной красной фасоли
  • 1 небольшая вареная свекла
  • ½ луковицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. тертого хрена
  • ½ ч. л. сока лимона
  • 1 апельсин
  • 2 веточки рукколы

Приготовление:

  1. Вареную свеклу очистить и нарезать кусочками.
  2. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
  3. С фасоли слить жидкость, промыть. Выложить в блендер вместе со свеклой и луком. Добавить растительное масло, соевый соус, хрен и сок лимона. Посолить и поперчить. Измельчить до консистенции пюре.
  4. Получившейся пастой смазать ломтики хлеба. Украсить дольками апельсина и листьями рукколы.

Приятного аппетита!

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