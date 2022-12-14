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Английский онлайн: лучшие сайты для изучения английской грамматики

14.12.2022

Современный интернет – это миллионы сайтов, созданных не только для развлечения, обмена информацией и покупок. При желании в Сети можно найти ресурсы для полезного времяпрепровождения. Например, для изучения английского языка. Делимся с вами лучшими сайтами, на которых вы сможете легко и быстро изучить английскую грамматику. Подробнее – в материале STB.UA.

Английский онлайн: лучшие сайты для изучения английской грамматики

Предлагаем вашему вниманию несколько популярных ресурсов, которые помогут разобраться со сложностями английской грамматики, расширить личный словарный запас, а также научит правильно произносить чужую лексику.

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BistroEnglish.com

Один из лучших сайтов для изучения английской грамматики – это BistroEnglish.com. Ресурс создан квалифицированным педагогом и состоит из огромной подборки уроков в формат видео. Учениками сайта за все время стали миллионы людей, у ресурса тысячи положительных отзывов.  

Ресурс рассчитан на самую разную аудиторию, со своими целями и начальным уровнем владения языком. Вы можете найти уроки, как в специфических категориях, например, для изучения деловой лексики, так и общеобразовательные уроки для детей и взрослых. На сайте есть занятия для людей с нулевым уровнем владения английским и для тех, кто уже хорошо знает язык, но хочет совершенствовать свои знания.  

Английский онлайн: лучшие сайты для изучения английской грамматики

Cambridge English

Еще один сайт, который можно сохранить в закладки – это ресурс, созданный преподавателями одноименного университета – Cambridge English. На страницах сайта есть разнообразные упражнения и задания, как для подготовленных учеников, так и тех, кто делает первые шаги в освоении английской грамматики.  

Недостатков сервиса можно считать только то, что он первоначально доступен только на английском языке, и его создатели предполагают, что вы уже разбираетесь в английском на минимальном уровне.

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Английский онлайн: лучшие сайты для изучения английской грамматики

BBC

Есть свой ресурс для изучения британского английского и у всемирно популярной сети телевещания BBC. Как и в случае с предыдущим ресурсом, этот сайт подходит для тех, кто уже знает английский на минимальном или даже среднем уровне и хочет улучшить свои познания в грамматике и лексике. Акцент на сайте делается, в том числе, на публикации полезных общеобразовательных материалов и на правильном применении лексики.  

Если вы только начинаете изучать английский или хотите изучать его в комфортных и понятных условиях, рекомендуем посетить первый ресурс из нашего списка. После того, как вы освоите начальный уровень, вы сможете совмещать видео-уроки на первом сайте с дополнительными материалами от BBC и Кембриджского университета.  

Английский онлайн: лучшие сайты для изучения английской грамматики

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