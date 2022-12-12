Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд
Новогоднее застолье сложно представить без горячих мясных блюд. Нежная и сочная свинина готовится быстро и просто, а также прекрасно сочетается практически с любым гарниром или маринадом – на основе вина, апельсинового сока, соевого соуса. Что приготовить из свинины на Новый год 2023, чтобы удивить гостей и порадовать даже искушенных мясоедов, рассказали участники проекта «МастерШеф». Пошаговые рецепты читайте в материале.
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Пряный рулет с сухофруктами
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шеи
- По 100 г кураги, сушеной вишни и ананаса
- По ½ ч. л. тмина, молотого кориандра, сушеного чеснока, сушеного молотого лука
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свинину слегка отбить молотком. Смешать оливковое масло и специи. Тщательно натереть мясо со всех сторон, обернуть пищевой пленкой и убрать в холод на 6 ч.
- Сухофрукты нарезать и выложить на мясо. Свернуть рулетом и обвязать кулинарной нитью. Переложить мясо на смазанный маслом противень и запекать в духовке 1,5–2 ч при 180 °C.
Свинина в азиатском стиле
Ингредиенты:
- 300 г свинины
- 5–6 перьев шнитт-лука
- ½ луковицы
- 2 перца чили
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. тертого имбиря
- Соль, перец
Для маринада:
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 1 ст. л. рисового вина
Способ приготовления:
- Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
- Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин.
- В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.
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Свиная вырезка, запеченная с айвой
Ингредиенты:
- 1, 5 кг свиной вырезки
- 1 ч. л. семян укропа
- 1½ ч. л. семян фенхеля
- ½ ч. л. семян кориандра
- 1 ч. л. чёрного перца горошком
- 1 ч. л. душистого перца
- Цедра 1 лимона
- 2–3 зубчика чеснока
- 4 айвы
- 1 ст. л. сухого белого вина
- 1 ст. яблочного сока
- 1 ст. л. сахара
- 50 г сливочного масла
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Специи измельчить в ступке и смешать с цедрой лимона. Обильно натереть свинину и оставить мариноваться на 30 мин.
- Айву нарезать дольками, положить в сотейник, залить вином и яблочным соком. Добавить сахар и варить в течение 5–7 мин.
- Замаринованное мясо обжарить на сливочном масле до золотистости. Поместить в форму для запекания и выложить вокруг айву. Полить частью сока, в котором тушилась айва. Накрыть фольгой и отправить запекаться в течение 40–45 мин. при 200 °C.
Домашние колбаски
Ингредиенты:
- 800 г мякоти свиного окорока
- 250 г свиной грудинки
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1 ч. л. хмели-сунели
- ½ ч. л. острой молотой паприки
- Мускатный орех
- Свиные кишки
- 3–4 веточки тимьяна
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо нарезать и пропустить через мясорубку. К получившемуся фаршу добавить соль, перец и специи. Переложить в миску, затянуть пищевой пленкой и отправить в холод на 30 мин.
- Лук и чеснок измельчить.
- В сотейнике смешать 80 мл воды и крахмал. Нагревать до загустения крахмала. Остудить и добавить к фаршу. Добавить лук и чеснок.
- Через специальную насадку или воронку заполнить фаршем кишки. Получившиеся колбаски варить 20 мин. на медленном огне. Поджарить вместе с тимьяном до румяной корочки.
Медальоны в беконе
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 100 г бекона
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см.
- Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.
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