Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards!

8 грудня, у Нью-Йорку відбулося нагородження найпрестижнішої світової премії у сфері маркетингу та дизайну — Promax Awards: Global Excellence 2022. Золото та дві срібні нагороди отримав Starlight Creative — маркетингова команда Starlight Media.

Золото в номінації “Best external marketing or sizzle” та срібло за кращий дизайн заходу “Best event production design” медіагрупа отримала за День партнера, який Група проводила у 2021 році. Над реалізацією проєкту працювала велика творча маркетингова команда каналів Starlight Media у партнерстві зі Starlight Production.

Захід для рекламодавців та партнерів групи безпечно зібрав понад 1000 людей, щоб з силою креативу, дизайну та найяскравіших роликів переконати — Разом можливо все! Дизайн сцени, що отримав визнання міжнародного жюрі, переносив вулиці наших міст у закритий зал як нагадування — світло в кожному українському вікні — це світло Starlight.

Олена Мартинова, маркетинг-диреторка Starlight Media: “Ця нагорода — ще раз підтверджує бажання і здатність Starlight Media створювати для наших партнерів кращі рішення, навіть за непростих обставин. Так, День партнера у 2021 році ми готували в час пандемії й винайшли безпечний та креативний спосіб зробити цей захід по-справжньому подієвим. Наші партнери в країні та за її межами знають на практиці, що і в час війни у нас по-справжньому український підхід — ми не зупиняємось і тільки розширюємо наші креативні кордони. Цей Promax для нас особливий — він наша можливість ще раз, з гордістю заявити про силу українського таланту всьому світу”.

Друге срібло команда маркетингу Starlight Media отримала за проморолик для зовнішнього замовника — OllTV. Наразі Starlight Creative продовжує активну роботу як з замовниками в Україні, так і з міжнародними партнерами у Європі та Америці.

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