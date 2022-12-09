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ТРЦ Gulliver приглашает на мультимедийное шоу для всей семьи «Украина вселенной»

09.12.2022

Сила и стойкость, мудрость и сердечность, да и вообще определенная космичность – необычные ракурсы на главные черты украинцев объединились в мультимедийном шоу, которое на днях представили в столичном ТРЦ Гулливер. Здесь говорят, первые две недели сделали свободный вход – только по предварительной регистрации – чтобы как можно больше желающих присоединилось. Благодаря современным технологиям – проекции 360, кинетическим инсталляциям и звуковым эффектам, зрители погружаются в космический и символический мир, в котором история Украины открывается по-новому. Также здесь открыли и выставку, посвященную проекту, с ярмаркой и мастер-классами по выходным, рассказывают в ТРЦ Гулливер

Video: ТРЦ Gulliver приглашает на мультимедийное шоу для всей семьи «Украина вселенной»


В столичном ТРЦ Гулливер объединились необычные ракурсы на главные черты украинцев в мультимедийном шоу

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