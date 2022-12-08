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Отличие Гуманитарным силам Украины от Новой почты

08.12.2022

К Международному дню волонтера в Киеве вручили специальные награды 30-и системным и эффективным благотворительным фондам, которые помогают стране в самое ответственное время в ее истории. От крупных фондов, например БФ «Вернись живым», БФ Сергея Притулы, БФ «Жизнелюб» до региональных, которые помогают защитникам и защитницам, детям и людям почтенного возраста. Их выбрали на основе базы данных проекта «Гуманитарной почты Украины» от Новая почта. А также награды вручили волонтерам, которых номинировали сами украинцы на сайте проекта.

Video: Отличие Гуманитарным силам Украины от Новой почты


К Международному дню волонтера в Киеве вручили специальные награды 30-и системным и эффективным благотворительным фондам

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