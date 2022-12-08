Что подарить на Новый год 2023 родителям

С приходом Нового года 2023 каждый из нас ожидает, что все плохое останется в прошлом, а с первыми секундами года Кроля в наш дом войдет волшебник с мешком радости, приятных сюрпризов и миром. Ежегодно роль Санта-Клауса исполняем именно мы, преподнося родным и близким много позитивных эмоций и подарков. Но пока этот момент наступит, мы успеваем хорошенько поломать голову над тем, что же такого интересного подарить нашим родителям. Редакция сайта STB.UA собрала самые лучшие варианты подарков на Новый год родителям.

Конечно, можно обойтись банальным тортиком и небольшим сувениром, но наши родители все же заслуживают большего. Поэтому давайте поразмыслим вместе, что им будем приятней найти под елкой. Можно спросить напрямую, что именно нравиться папе и маме либо чего не хватает в домашнем хозяйстве. Это будет очень практичный и нужный подарок. Но мы же хотим удивить, ведь так? Поэтому рассуждаем дальше.

Что подарить родителям на Новый год 2023?

Подарки для папы на Новый год 2023

Как известно, 90% людей имеют собственные хобби. Если речь идет об отце, то он может быть заядлым рыболовом или фотографом. В таком случае ему придется по вкусу удочка с новой оснасткой, поплавок или водонепроницаемые сапоги, если старые износились. Для любителя фото подойдет тренога (штатив), новая оптика для фотоаппарата или съемные объективы. Чтобы точно узнать, чего не хватает для хобби, лучше спросить в разговоре.

Безусловно, не нужно забывать и о таких подарках, как электробритва, электронная зубная щетка и др. Также всегда актуальным будет парфюм, набор для бритья или ухода за бородой\волосами. Если же у отца износился кошелек, смело можно выбрать ему портмоне, заранее положив туда символически монету или купюру. Ремни и пояса также всегда кстати. Тут главное не прогадать с размером.

А вот из аксессуаров отлично будет выбрать какой-то теплый шарф с примесью шерсти. Также рассмотрите шапку или перчатки. Не забывайте и о мужском термобелье. Такой подарок проявит и вашу заботу о папе!

Подарки для мамы на Новый год 2023

По поводу мамы, то актуальными будут аксессуары для рукоделия, если она любит творить руками. Например, хорошим подарком может стать красивая шкатулка для ниток и иголок. Если ваша мама предпочитает активный вид отдыха, то ей понравится абонемент в бассейн или на йогу. Также не забывайте о парфюмерии или ароматических свечах. Уходовая косметика всегда необходимая вещь на туалетном столике любой женщины. Вы также можете позаботиться о волосах мамы. Выберите новый хороший фен или стайлер для локонов.

Приятным подарком для обоих родителей будет: постельное белье, одеяло, плед, или (если, конечно, позволяют финансы) путешествие на двоих в Карпаты.

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Список подарков для родителей:

Абонемент в салон, бассейн или на йогу

Парфюмерия

Ароматизированные свечи

Бытовая техника

Вафельница

Гриль

Постельное белье

Элементы интерьера

Фоторамка в виде семейного дерева

Скретч-карта мира

Винный набор

Хорошие винные бокалы

Настольный биокамин

Парные халаты

Какой подарок вы бы ни выбрали, самым приятным будет, если вы просто приедете к своим родителям на новогодние или рождественские праздники, чтобы несколько дней провести с теми, кто вас любит больше всех на свете.

И конечно же, давайте помнить о наших защитниках. Поэтому поздравим их с Новым годом щедрым донатом на ВСУ!

Хороших праздников!

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