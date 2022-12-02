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«Невідомий герой» — про пережите на передовій: PTASHKIN презентував перший воєнний трек

02.12.2022

Міша Панчишин, який виступає під псевдонімом PTASHKIN, від початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Київщині, у складі спецпідрозділу ЗСУ, а згодом він воював під Бахмутом пліч-о-пліч зі своїм продюсером та відомим українським режисером Іоанном Зенковим.

«Невідомий герой» — про пережите на передовій: PTASHKIN презентував перший воєнний трек

Новим синглом артист, а вже й ветеран війни, анонсує вихід альбому (EP), який побачить світ  вже у лютому. 

У червні хлопці розповіли, що пережили справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. 5 днів вони були під безперервним артобстрілом та жили в окопах. Вже на шостий день орки прорвали фланги і взяли їхній взвод у кільце, з якого Панчишин і Зенков разом зі своїми побратимами таки змогли вирватися, провівши 14-годинний ближній бій з руснею. Живими звідти вийшли, на жаль, не всі “Бойові Бобри”. 

“Будучи на передовій і під обстрілами я щоразу думав, що це мій останній день, а наступний снаряд точно “буде моїм”. Це перша пісня, якою я спробував описати те, що відчував і бачив в окопах. Сингл саме про тих людей, які живим щитом захищають нашу країну. Про кожного з тих, хто щодня робить героїчні вчинки, та віддає своє життя за нашу волю.  Але, на жаль, для історії вони залишаться лише невідомими героями”, – розповідає Міша Панчишин.

Через поранення Панчишин звільнений від військової служби. Зараз  він бере участь у війні, як волонтер. Тому співак прийняв рішення повернутись до творчості і бути корисним своїм побратимам в тилу. 

“Вже є досить багато пісень для підтримки духу українців. Тому я вирішив підтримати і тих, з ким разом пережили надважкі бої. Як ніхто знаю, що там не завжди є справа до музики, але й такі треки, як “Невідомий герой”, теж дуже необхідні”, –  додає виконавець.

«Невідомий герой» — про пережите на передовій: PTASHKIN презентував перший воєнний трек

У лютому 2023 року PTASHKIN готує вихід свого першого міні-альбому, який матиме назву “Бойові Бобри”. EP буде присвячений однойменному підрозділу, в якому служив співак та всім воїнам ЗСУ, котрі  сміливо і віддано продовжують боронити нашу країну. 

В новому альбомі Міша Панчишин обіцяє розповісти більше історій про пережите на фронті. Також співак має намір поїхати в благодійний тур для військових, які знаходяться на реабілітації.

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