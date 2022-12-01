Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua

Имбирное печенье: топ-5 простых рецептов от участников «МастерШеф»

01.12.2022

Такие лакомства придутся по нраву в семейном кругу. Участники «МастерШеф» поделились с STB.UA рецептами имбирного печенья, которое можно будет легко приготовить в домашних условиях. И на это вам понадобится всего час-полтора времени! Итак, топ-5 рецептов имбирного печенья! 

Классическое имбирное печенье

Ð¸Ð¼Ð±Ð¸ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ÑÐµ

Ингредиенты:

  • мед – 3 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • имбирь – 2 ч. л.
  • корица – 2 ч. л.
  • молотый мускатный орех – щепотка
  • кориандр – щепотка
  • сода – 1 ч. л.
  • масло сливочное – 70 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1–2 ст.
  • сахарная пудра – 180 г
  • белок – 1 шт.

Больше по теме: Домашнее печенье: 10 простых рецептов

Приготовление:

  1. В кастрюле необходимо смешать мед, сахар, специи.
  2. Поставьте на плиту (на медленный огонь), помешивайте и растапливайте до появления пузырьков.
  3. После закипания добавьте соду, сливочное масло. Размешайте до растворения.
  4. Затем снимите с огня и дайте жидкости остыть.
  5. Далее добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
  6. Добавьте муку и замешивайте тесто.
  7. Дайте ему отдохнуть около 15 минут.
  8. Раскатайте тесто и вырежьте фигурки.
  9. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте пряники около 10 минут при температуре 190 градусов.

Приготовление глазури:

  1. Смешайте сахарную пудру с белком. Важно выбрать для этого глубокую тарелку.
  2. Взбейте все миксером до мягкой консистенции.
  3. Вылейте массу в одноразовый полиэтиленовый мешок.
  4. Разукрасьте пряники.
  5. Дайте время застыть глазури (час).

Имбирное печенье без масла и сахара

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • творог (плотный) – 200 г
  • пшеничные отруби (мелкий помол) – 50 г
  • яичный белок – 1 шт.
  • цельнозерновая мука – 3 ст. л.
  • разогретый мед – 1 ст. л.
  • молотый имбирь, корица, гвоздика – по 2 ч. л.
  • какао-порошок – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль, мускатный орех, кардамон – по щепотке

Приготовление:

  1. Смешайте миксером в миске творог, белок, подсластитель, специи.
  2. Вмешайте туда отруби и затем подсыпайте муку, продолжая при этом замешивать смесь.
  3. Полученное тесто заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте фигурки.
  5. Выложите все на противень с пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 15 минут. Выпекайте при 190 г.

Больше по теме: Рецепт брауни

Имбирное печенье со свежим имбирем

имбирное печенье рецепт

Ингредиенты:

  • просеянная мука – 2 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • размягченное сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • корень имбиря – 2 шт.
  • соцветия гвоздик – 5–6 шт.
  • молотая корица – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке.
  2. Гвоздику и корицу необходимо измельчить в ступке.
  3. Далее смешайте муку с разрыхлителем, натертым имбирем, гвоздикой, корицей.
  4. Взбейте масло и сахар, добавьте яйцо. Затем добавьте муку.
  5. Замесите тесто.
  6. Раскатайте тесто и вырежьте из него печенье формочками.  
  7. Присыпьте сахаром или же молотым миндалем.
  8. Смажьте противень маслом и выложите на нем свое творение. Выпекать необходимо полчаса при температуре 180–190 градусов.

Имбирное печенье с шоколадом

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 125 г
  • Сахар – 200 г
  • Ванилин – 2 г
  • Имбирь – 80 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Шоколад черный – 400 г
  • Изюм – 200 г

Больше по теме: Ореховое печенье: рецепт приготовления в домашних условиях

Приготовление:

  1. Взбейте масло с сахаром до однородной массы.
  2. Добавьте ванилин и яйца (по одному, каждый раз хорошо взбивая).
  3. Добавьте имбирь предварительно его измельчив.
  4. Смешайте просеянную муку с содой и высыпьте в глубокую емкость.
  5. Натрите шоколад (на крупной терке).
  6. Вмешайте шоколад и все тщательно перемешайте. Затем добавьте в тесто изюм.
  7. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто.
  8. Вырежьте печенье формочками, затем выложите его на противень (предварительно смажьте его маслом).
  9. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

Имбирное печенье с миндалем

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 250 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • масло сливочное – 200 г
  • сахар  – 150 г
  • ванильный сахар – 1–2 ч. л.
  • имбирь (молотый) – 1 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 ст. л.
  • масло растительное
  • миндаль (измельченный) – 50 г

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо (1 шт.) с сахаром. Добавьте в смесь сливочное масло и взбейте.
  2. Добавьте в полученную смесь ванилин, миндаль, имбирь.
  3. Подмешивайте в массу муку с разрыхлителем.
  4. Замешайте тесто, а затем поместите его в пакет и положите в холодильник на час.
  5. Раскатайте тесто толщиной 5 мм. Вырежьте печенье.
  6. Разболтайте желток и 1 столовую ложку молока. Смажьте печенье, чтобы оно было блестящим.
  7. Выложитете печенье на смазанном маслом противне.
  8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Телеканал СТБ

Слід
Телеканал СТБ

Слід
Телеканал СТБ

Слід
Телеканал СТБ

Слід
Телеканал СТБ

Слід
Телеканал СТБ

Сліпа
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить