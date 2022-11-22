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Итоги благотворительного проекта La Pasta «По зову сердца!» и передача оборудования в детскую больницу

22.11.2022

Врачи каждый день делают героические поступки, называя их своим долгом. Война продолжается, и потребности и запросы больниц только увеличиваются. В который раз отечественные производители и их партнеры прилагают усилия для поддержки тех, кто нуждается в помощи. Украинские бренды и благотворительные фонды уверенно создают проекты, необходимые нашей стране в это сложное время. Ведь стоит помнить: только вместе мы можем творить великие, добрые дела!

Video: Итоги благотворительного проекта La Pasta «По зову сердца!» и передача оборудования в детскую больницу


В который раз отечественные производители и их партнеры прилагают усилия для поддержки тех, кто нуждается в помощи. Украинские бренды и благотворительные фонды уверенно создают проекты, необходимые нашей стране в это сложное время

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