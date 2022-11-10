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Путь к победе от украинской компании Мономах

10.11.2022

Если веришь в нашу победу, то и работать стремишься больше. Отечественные компании это остро ощущают и делают все возможное. На фабрике Мономах говорят — начали возобновлять производство в Большой Дымерке сразу после деоккупации, чтобы наращивать объемы и продолжать наполнять рынок украинской продукцией, — кофе и популярными чаями Мономах и Ловаре.

Video: Путь к победе от украинской компании Мономах


Фабрика Мономах начала возобновлять производство сразу после деоккупации, чтобы наращивать объемы и продолжать наполнять рынок украинской продукцией

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