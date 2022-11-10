Путь к победе от украинской компании Мономах

Если веришь в нашу победу, то и работать стремишься больше. Отечественные компании это остро ощущают и делают все возможное. На фабрике Мономах говорят — начали возобновлять производство в Большой Дымерке сразу после деоккупации, чтобы наращивать объемы и продолжать наполнять рынок украинской продукцией, — кофе и популярными чаями Мономах и Ловаре.