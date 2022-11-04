«Солов’їне шоу»: свої знання з мови перевірять Євген Клопотенко та Костянтин Трембовецький

Цієї суботи, 5 листопада, о 9:30 на СТБ вийде шостий випуск «Солов’їного шоу» — проєкту, який допомагає українцям поліпшувати знання з рідної мови. Свої знання з української готові перевірити шеф-кухар, кулінарний експерт Євген Клопотенко та актор, сценарист та гуморист Костянтин Трембовецький.

«Солов’їне шоу» — освітній проєкт, у якому за допомогою цікавих і пізнавальних конкурсів глядач може покращити свої знання української мови. Його мета — підтримати національний рух з переходу на українську мову у спілкуванні.

«Солов’їне шоу» в ігровій формі залучає зіркових учасників і глядачів до проходження тестів зі знання рідної мови. Ведучий проєкту – зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло. Родзинкою шоу є співведуча – справжня вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна. Вона допомагає розібратися з правилами та дізнатись більше про рідну мову.

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Запрошені зірки мають пройти три раунди випробувань, присвячених знанню мови та її правил. За правильну відповідь гравці отримують бали від вчительки. Переможцем випуску стане той, хто за підсумками трьох раундів набрав більше балів.

Хто отримає перемогу у мовному протистоянні цього разу та вразить знаннями з української – Євген Клопотенко чи Костянтин Трембовецький? Не пропустіть!

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