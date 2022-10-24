Фонд Елены Пинчук начинает сотрудничество с Женским ветеранским движением

Фонд Елены Пинчук передаст Женскому ветеранскому движению 500 наборов для женщин, находящихся на передовых позициях и защищающих страну. Среди них и артиллеристки, и механики-водители, и снайперы, и штурмовики, и медики. Это женщины боевых и не боевых должностей, разных званий и опыта, но их объединяет одно – не имеющий пола профессионализм.

Чтобы поддержать защитниц и сделать их пребывание на фронте более комфортным, Фонд Елены Пинчук ответил на запрос Женского ветеранского движения в приобретении наборов, содержащих базовый комплект медикаментов, инвидуальные предметы быта, несколько средств по уходу за лицом и предметы гигиены.

«Наши девушки на фронте отважны и несокрушимы, наравне с мужчинами они защищают нашу родину. И их подвигом восхищается весь мир. Поддержка женщин всегда была приоритетом в работе Фонда. Поэтому для нашей команды так важно сотрудничество с Женским ветеранским движением, чтобы напрямую помогать женщинам на фронте», – сказала Елена Пинчук.

Запросы военнослужащих Фонд получает непосредственно от Женского ветеранского движения, которое системно занимается правами женщин в армии и после службы.

Напомним, что совместно с Женским ветеранским движением мы сделали спецпроект в медиа «Женщины на войне».

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