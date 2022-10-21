Український повнометражний фільм «Область Героїв»: 24 листопада у кінотеатрах

Вийшов офіційний трейлер українського повнометражного фільму «Область Героїв» автора та генерального продюсера Олексія Комаровського. Прем’єра кінопроєкту відбудеться ексклюзивно в кінотеатрах з 24 листопада 2022 року в Україні. Кошти від кінопоказу підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків.

Фільм «Область Героїв» — це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. Глядач побачить відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах. Кожна героїчна сповідь — це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.

«Герої фільму – хоробрі мешканці Київської області. І вони лише частина великої героїчної нації. Вони є уособленням тисяч таких самих волонтерів-героїв по всій Україні. Київська обласна військова адміністрація і надалі буде сприяти зйомкам подібних патріотичних кінопроєктів на території області і підтримувати українську кіноіндустрію в цілому», — зазначив Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. . «Наш фільм присвячений всім волонтерам України. І він несе благодійну місію: «купи квиток – зігрій дитину». І я запрошую всіх у кіно, адже зібрані кошти від кінопоказів підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків, оскільки на нас чекає важка зима. Українське кіно зігріє не тільки душу», — зазначив автор та генеральний продюсер Олексій Комаровський.

До фільму «Область Героїв» увійшло декілька реальних історій. В головних ролях — волонтери, які особисто зіграли самі себе. І саме в цьому унікальність цієї кінострічки на основі реальних подій: це кіно без акторів. Саундтреком до фільму «Область Героїв» стали два популярних українських треки: «Вільні Люди» українського гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та «Думи» у виконанні Артема Пивоварова та DOROFEEVA



Фільм створює автор і генеральний продюсер

. Виробництво кінокомпанії

у партнерстві з

та за сприяння

. Режисер-постановник

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