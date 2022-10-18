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График магнитных бурь на октябрь 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

18.10.2022

В октябре будет три слабых магнитных бури. Однако их смогут почувствовать метеочувствительные люди. Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на октябрь 2022 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури в октябре 2022: расписание для метеозависимых людей

Магнитные бури способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы, которые и фиксируют эти явления. Поэтому рекомендуем вам учитывать следующие дни октября, чтобы быть готовым к возможным головным болям или плохому самочувствию. Не забывайте, что к магнитной буре также можно подготовиться и попытаться обезопасить ее влияние на свой организм. 

Магнитные бури в октябре 2022 года:

  • 1 октября — низкой интенсивности.
  • 29 октября — низкой интенсивности.
  • 30 октября — низкой интенсивности.

Магнитные бури в октябре – как справляться с плохим самочувствием

Изменения погоды и геомагнитные волнения влияют не на всех людей ― больше всего эти явления могут испытывать люди с хроническими заболеваниями, которые стали чувствительны к климату. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия. Если вы уверены, что это на вас влияет, необходимо готовиться в два этапа ― профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Не злоупотреблять жирными и жареными продуктами, алкоголем и курением;
  • Пить 1,5-2 литра воды в день;
  • Соблюдать режим дня, спать не менее 7 часов в сутки;
  • Регулярно гулять на открытом воздухе.
  • Не конфликтовать.
  • Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.
  • Уменьшить нагрузку на нервную систему.
  • Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно. При обострении выполнять все указания врача.

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