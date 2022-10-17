Как приготовить цветную капусту: рецепты

Цветная капуста: десять вариантов приготовления и два фирменных блюда от Евгения Клопотенко
Как приготовить цветную капусту, чтобы блюда были вкусными и одновременно полезными? Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко знает об этом все! Цветная капуста славится своими полезными свойствами, и вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Читайте десять пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!
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Цветная капуста содержит витамин С, В6, калий, клетчатку и фолиевую кислоту. Цветная капуста — один из немногих продуктов, которые содержат холин. Это вещество отвечает за нормализацию обмена веществ и играет не последнюю роль в развитии мозга.
Цветную капусту чаще всего готовят на пару, либо отваривают. Это не всегда вкусно и не каждый готов ее употреблять в таком виде.
Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко поделился любимыми рецептами из этого овоща. Готовить — просто!
Бисквит с грибами и цветной капустой от Евгения Клопотенко
Ингредиенты для бисквита:
- куриное яйцо — 4 шт.
- сахар — 100 г
- мука — 300 г
- молоко — 200 мл
- разрыхлитель для теста — 8 г
- сливочное масло — 5 г
- соль (по вкусу)
Для начинки:
- цветная капуста — 300 г
- шампиньоны — 50 г
- молоко — 100 мл
- щепотка семена фенхеля
- растительное масло (для жарки)
- луковый конфитюр (по вкусу)
- соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
- Замешиваем тесто для бисквита. В миске смешиваем яйца, добавляем к ним сахар, соль и взбиваем все до однородной массы. Затем добавить в яйца просеянную муку и все смешать до однородной массы, чтобы в ней не было комков. Добавляем молоко и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто — оно должно тянуться.
- Готовим овощи для начинки — обжариваем на растительном масле грибы и соцветия цветной капусты, добавляем соль, перец и семена фенхеля. Как только они немного подрумянятся, вливаем молоко и тушим на небольшом огне 5—7 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Молоко сливаем, а овощи выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Заливаем овощи тестом и отправляем в духовку на 45—60 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной палочки или зубочистки. Когда бисквит будет готов, достаем из духовки, даем остыть и подаем с луковым конфитюром.
Крем-суп из цветной капусты «Дюбарри» от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- лук порей — 1 шт.
- цветная капуста — 1 шт. ( головка )
- молоко — 700—800 мл
- мускатный орех — 1 щепотка
- сливочное масло — 20 г
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду.
- Белую часть лука порея нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким.
- В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7—10 минут на самом маленьком огне. Перебейте суп погружным блендером до получения однородной массы и разлейте по тарелкам.
Котлеты из цветной капусты
Ингредиенты:
- хлопья овсяные — 0,5 стак.
- капуста цветная — 500 г
- лук репчатый — 2 шт.
- мука пшеничная — 2 ст. л.
- сухари панировочные — 0,5 стак.
Приготовление:
- Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут и остудить.
- Овсяные хлопья залить кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли.
- Для фарша мелко нарезаем лук и капусту. Добавляем овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Все смешать и вымесить.
- Формируем влажными руками котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.
Цветная капуста, запеченная под молочным соусом
Ингредиенты:
- цветная капуста — 250 г
- сливочное масло — 100 г
- твердый сыр — 100 г
- сухари молотые — 30 г
Приготовление:
- Цветную капусту сварить в подсоленной воде.
- Форму смазать маслом, затем положить в нее 1 ст. ложку молочного соуса. На соус сверху выкладываем сваренную цветную капусту кочерыжкой вниз. После этого залить все остатком молочного соуса, посыпать тертым сыром с сухарями, сбрызнуть маслом и запечь. При подаче полить маслом. Подавать как самостоятельное блюдо на той же форме, на которой капуста запекалась.
Драники с кабачком и цветной капустой
Ингредиенты:
- картофель — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- кабачок или цукини — 1 шт.
- цветная капуста — 1 шт.
- твердый сыр — 75 г
- сливочное масло — 100 г
Приготовление:
- Картофель отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, а цветную капусту — 10 минут. Слейте и остудите.
- Натрите овощи. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите пару ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
- Обжаривайте драники 2—3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Проставьте противень в духовку и выпекайте 5—7 минут, пока драники не подрумянятся.
Салат из цветной капусты и яиц
Ингредиенты:
- капуста цветная — 500 г
- яйца отварные вкрутую — 4 шт.
- помидор — 4 шт.
- огурец — 2 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- майонез — 100 г
- лук зеленый — 1 пучок
Приготовление:
- Цветную капусту разобранную на соцветия отварите в кипящей подсоленной воде 5—7 минут. Можно использовать сырую.
- Огурец и помидор режем крупными кубиками. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем таким же кубиком,как и огурцы.
- Мелко нарезаем лук и яйца. Цветную капусту не нарезаем, а оставляем по соцветиям.
- Все перемешиваем. Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.
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Закуска из цветной капусты по-корейски
Ингредиенты:
- капуста цветная — 1 кг
- морковь — 2—3 шт.
- перец болгарский красный — 2—3 шт.
- масло растительное — 150 г
- чеснок — 6 зубчиков
- уксус 9% — 3 ст. л.
- приправа для моркови по-корейски — 1 шт. (10 г)
- соль — 1,5 ст. л.
- сахар — 2 ст. л.
Приготовление:
- Цветную капусту разделить на соцветия. Почистить морковь и натереть на терке. Болгарский перец очистить от семян и порезать крупной соломкой. Чеснок почистить и раздавить в чесночнице.
- Сделать маринад для овощей по-корейски. Для этого в два стакана кипятка влить растительное масло, добавить чеснок, сахар, соль, уксус и приправу. Все ингредиенты перемешать.
- Залить подготовленные овощи маринадом. Все перемешать, наполнить банки и закрыть капроновой крышкой.
- Поставить банки на 12 часов в холодильник. Также можно подавать закуску по-корейски как салат.
Цветная капуста в кляре
Ингредиенты:
- капуста цветная — 400 г
- молоко ( по желанию) — 100 мл
- вода — 4 л
- лист лавровый — 2 шт.
- соль — 2 ст. л.
Кляр:
- яйцо куриное — 2 шт.
- масло подсолнечное — 5 мл
- вода газированная — 50 мл
- мука пшеничная — 100 г
Приготовление:
- Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Можно в воду добавить молоко и лавровый лист. Благодаря молоку капуста останется белоснежной, а лавровый лист уберет неприятный запах.
- Желтки отделяют от белков. Белки пока ставим в холодильник. К желткам добавляем растительное масло, соль, специи по вкусу и газированную воду — она придает кляру воздушности. Взбиваем и добавляем постепенно муку.
- Капусту разделяем на соцветия. Присыпаем мукой, чтобы не стекал кляр. Вынимаем белки из холодильника и, добавив щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбиваем миксером до крутых пиков. В этот момент нужно поставить на плиту разогреваться сотейник с маслом.Аккуратно вмешиваем белки в кляр. Белки дают ему дополнительную пышность. Опускаем в кляр капусту. Жарить по 1—2 минуты с двух сторон.
Запеканка из цветной капусты с помидорами
Ингредиенты:
- капуста цветная — 1 кг
- помидоры — 400 г
- молоко — 250 мл
- твердый сыр — 200 г
- яйца — 4 шт.
- масло сливочное — 30 г
Приготовление:
- Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Разогреть духовку до 200 градусов. В смазанную форму уложить ярус половины от всей цветной капусты. Затем ярус мелко порезанных помидоров. Сверху покрыть остальной капустой. Все залить яйцами, взбитыми с молоком. Сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым сыром.
- Выпекать до золотистого цвета 30—35 мин при температуре 190 градусов.
Крем-суп из брокколи и цветной капусты
Ингредиенты:
- брокколи — 500 г
- цветная капуста — 500 г
- лук — 1 шт.
- молоко — 100 мл
- оливковое масло — 1—2 ст. л
Приготовление:
- Отвариваем брокколи и цветную капусту в кипящей подсоленой воде 10 минут до готовности.
- Готовые овощи достаем из бульона, добавляем лук нарезанный полукольцами и измельчаем в блендере. Добавляем полученную смесь обратно в бульон. Добавляем молоко. Солим и перчим по вкусу.
- Доводим до кипения на медленном огне, варим еще 2—3 минуты и добавляем 1—2 ст. ложки оливкового масла. Для разнообразия вкуса можно добавить сухарики со специями и чесноком.
Открытый овощной пирог
Ингредиенты:
- мелко нарезанные свежие овощи — 400 г
- молоко — 150 мл
- яйцо — 1 шт.
- яичный желток — 1 шт.
- песочное тесто — 1 уп.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в форму диаметром 20 см песочное тесто и сделайте бортики. Выложите овощи в форму из теста. Взбейте яйцо и желток с молоком.
- Поставьте форму на противень и залейте в нее смесь. Выпекайте при 190 градусах 45 минут до готовности.
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