День защитников и защитниц Украины: дата и история праздника

14 октября отмечается День защитника Украины! Особенно важный день, в который мы снова сможем поблагодарить наших защитников и защитниц. Узнайте больше о предыстории праздника в нашем материале STB.UA!

Государственный праздник День Защитника Украины, считается достаточно новым, но хранит в себе историю многих веков. Дата 14 октября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день отмечается большой православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы, также октябрьский день был знаменательным для запорожских казаков, которые выбирали старшин 14 числа. Собственно, с 1999 года важная дата в календаре праздников именовалась Днем украинского казачества. Именно в этот день отмечается и создание Украинской повстанческой армии.

День защитника Украины был установлен 14 октября 2014 года указом Президента Украины, вместе с этим был отменен указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Это решение Петр Порошенко прокомментировал так:

«В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!», – заявил тогдашний Президент Украины в своей речи ко Дню Независимости нашей страны.

5 марта 2015 года Верховная Рада за предложением Петра Порошенка приняла закон, который объявил День Защитника Украины официальным выходным днем. Сейчас в стране действует военное положение, поэтому выходного в пятницу, 14 октября, не будет, а будет обычный рабочий день.

Больше по теме: Поздравления с Днем защитника Украины

Конечно, кроме памяти о людях, отстаивающих целостность нашей страны, защищающая каждого из нас, день призван поднять дух народа, патриотизм, осознанность и любовь к своей Родине.

Спасибо нашим защитникам и защитницам, спасибо ВСУ, поддерживаем армию! Вместе к победе!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ