Рецепт вина из винограда в домашних условиях

Из спелых ягод винограда можно приготовить не только вкусный сок, но и ароматное вино! Сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Возможно, этот напиток не будет напоминать дорогое вино с прилавка, но уж точно согреет вас в любое время года и станет отличным дополнением к праздничному столу. Пошаговый рецепт вина из винограда в домашних условиях от участника «МастерШеф. Профессионалы» Шевы Димарика читайте в материале.

Перед тем, как приступить к самому процессу приготовления, нужно найти емкости для будущего вина. Они должны быть чистыми и сухими, чтобы сок винограда не испортился. Залейте в них кипяченую воду, а затем насухо протрите.

Ингредиенты:

ягоды синего винограда – 10 кг (примерно из двух ведер винограда получится 10 литров вина);

рассыпчатый сахар (на литр вина – 100–200 г);

вода – 100 мл (ею можно разбавить очень концентрированный сок винограда).

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Приготовление:

Этап 1

Выберите спелые гроздья винограда и отделите ягоды от гребней. Ни в коем случае не промывайте их, иначе не произойдет брожения!

Этап 2

Передавите ягоды винограда в эмалированной посудине или ведре. Делать это лучше руками или деревянной лопаткой, чтобы не повредить косточки.

Этап 3

Оставьте посудину с передавленным виноградом, накрыв чистой тканью, на 5 дней при температуре 18–27 градусов. Каждый день мезгу (передавленный виноград) необходимо перемешивать деревянной лопаткой. За это время виноградный сок посветлеет, а также появится кисловатый запах и шипение.

Этап 4

Соберите верхний слой из кожуры в отдельную посудину, отожмите руками или прессом. Слитый и отфильтрованный сок пропустите через марлю, переливая несколько раз из одной емкости во вторую. Этот процесс насытит виноградный сок кислородом.

Этап 5

Отфильтрованный сок распределите по емкостям для брожения (в одной посудине должно быть не больше 70 % сока). Добавляем сахар. Примерно 2% сахара даст 1% спирта в готовом вине. Сахар нужно добавлять постепенно.

На горлышке банки закрепляем промытую медицинскую перчатку, проколов в пальцах иголкой несколько дырочек. Обвяжите резинкой по кругу. Таким образом вино сможет «дышать».

Когда консистенция станет кисловатой, вносите 50 грамм сахара на каждый литр сока. Повторите процедуру 3–4 раза на первых 20 днях брожения.

На протяжении всего времени брожения нужно следить за перчаткой. Вначале она надуется, а когда вино настоится – сдуется.

Этап 6

Тихое брожение. В ходе этого этапа, который длится от 40 до 380 дней, формируется конечный вкус вина. Наполните бутылки до самого верха и поставьте их в темное место при температуре от +10 градусов. Раз в неделю виноградный сок нужно процеживать, чтобы не появился осадок. Через пару месяцев напиток полностью приготовится. На вкус он должен быть в меру крепким и сладким.

В итоге вы получите около 6 литров полусухого домашнего вина. Этим напитком вы сможете удивить родных и друзей. Приятного аппетита!

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