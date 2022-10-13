Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна», которая поможет украинцам подготовиться к зиме и преодолеть вызовы вместе

Новостные редакции и маркетинговые команды, государство и международные партнеры объединяют усилия для подготовки страны к этой сложной зиме. Серия роликов, сюжетов и информационных материалов «Теплой страны» помогут украинцам узнать, как обогреть свои дома, ответственно потреблять ресурсы и как действовать в экстремальных условиях. Главный призыв кампании – «Победим зиму вместе!»

«Теплая страна» – комплексная информационная кампания, создаваемая национальным марафоном «Єдині Новини» в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством энергетики Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, GIZ и Всемирным Банком. Этот проект о единстве, знаниях и простых действиях, которые помогут нашей стране выстоять этой зимой во время войны, вражеских обстрелов нашей инфраструктуры, нанесенных потерям нашему жилому и энергетическому комплексу.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: «Мы хорошо знаем, что преодолеть самые сложные вызовы можно только вместе. Поэтому в подготовке к этой зиме «Єдині Новини» объединяют усилия с нашим государством и партнерами в проекте «Теплая страна». Совместно мы будем предоставлять украинцам информацию, которая поможет сохранить тепло в домах и привлечь всю страну к постоянному потреблению ресурсов, поддержке государства, армии и друг друга. Этой кампанией мы снова напоминаем – каждый отвечает за всех своих. А в Украине «свои» – это более 40 миллионов человек, которые каждый день работают ради приближения нашей победы. Поэтому с мыслями о своих семьях, соседях, о людях на разрушенных врагом территориях, наших героях и героинях на фронте, волонтерах — мы призываем всех присоединиться к этой кампании. Мы должны превратить полезные советы в действия, чтобы победить эту зиму вместе!»

Государство продолжает работать над максимально возможным обеспечением страны в подготовке к зиме. Медиагруппы Starlight Media, 1+1 media, Общественное Вещание, Inter Media Group и телеканал «Рада» сфокусируют свои усилия на предоставлении полной и практической информации, что поможет населению правильно подготовить себя и свои дома к холодному времени года, знать как действовать в экстремальных ситуациях , увеличит вклад всех украинцев в победу на этом зимнем фронте. Информационная кампания будет комплексно реализовываться в эфире марафона «Єдині новини», в социальных сетях, наружной рекламе и привлекать лидеров мнений и партнеров из государственного, международного и частного секторов.

Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media: «Теплая страна объединила экспертизу и усилия медийщиков, государства и международных партнеров. Над каждым материалом или советом этой кампании работала большая команда неравнодушных профессионалов, стремящихся своими знаниями, работой помочь сохранить тепло в украинских домах и обезопасить страну от рисков, которые могут стать реальными этой зимой. Мы знаем, что это будут сложные месяцы нашей страны. Но уверены, что кампания продолжит усиливаться новыми партнерами, а мы, украинцы, снова сможем выстоять благодаря единству и взаимопомощи».

Создатели «Теплой страны» призывают к поддержке проекта в распространении полезных материалов, партнерстве и применении полезных советов в собственном быту. Проект открыт для привлечения новых партнеров — из международного, частного и общественных секторов. Победим зиму вместе!

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