Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua

Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна», которая поможет украинцам подготовиться к зиме и преодолеть вызовы вместе

13.10.2022

Новостные редакции и маркетинговые команды, государство и международные партнеры объединяют усилия для подготовки страны к этой сложной зиме. Серия роликов, сюжетов и информационных материалов «Теплой страны» помогут украинцам узнать, как обогреть свои дома, ответственно потреблять ресурсы и как действовать в экстремальных условиях. Главный призыв кампании – «Победим зиму вместе!»

Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна»

«Теплая страна» – комплексная информационная кампания, создаваемая национальным марафоном «Єдині Новини» в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством энергетики Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, GIZ и Всемирным Банком. Этот проект о единстве, знаниях и простых действиях, которые помогут нашей стране выстоять этой зимой во время войны, вражеских обстрелов нашей инфраструктуры, нанесенных потерям нашему жилому и энергетическому комплексу.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: «Мы хорошо знаем, что преодолеть самые сложные вызовы можно только вместе. Поэтому в подготовке к этой зиме «Єдині Новини» объединяют усилия с нашим государством и партнерами в проекте «Теплая страна». Совместно мы будем предоставлять украинцам информацию, которая поможет сохранить тепло в домах и привлечь всю страну к постоянному потреблению ресурсов, поддержке государства, армии и друг друга. Этой кампанией мы снова напоминаем – каждый отвечает за всех своих. А в Украине «свои» – это более 40 миллионов человек, которые каждый день работают ради приближения нашей победы. Поэтому с мыслями о своих семьях, соседях, о людях на разрушенных врагом территориях, наших героях и героинях на фронте, волонтерах — мы призываем всех присоединиться к этой кампании. Мы должны превратить полезные советы в действия, чтобы победить эту зиму вместе!»

Государство продолжает работать над максимально возможным обеспечением страны в подготовке к зиме. Медиагруппы Starlight Media, 1+1 media, Общественное Вещание, Inter Media Group и телеканал «Рада» сфокусируют свои усилия на предоставлении полной и практической информации, что поможет населению правильно подготовить себя и свои дома к холодному времени года, знать как действовать в экстремальных ситуациях , увеличит вклад всех украинцев в победу на этом зимнем фронте. Информационная кампания будет комплексно реализовываться в эфире марафона «Єдині новини», в социальных сетях, наружной рекламе и привлекать лидеров мнений и партнеров из государственного, международного и частного секторов.

Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media: «Теплая страна объединила экспертизу и усилия медийщиков, государства и международных партнеров. Над каждым материалом или советом этой кампании работала большая команда неравнодушных профессионалов, стремящихся своими знаниями, работой помочь сохранить тепло в украинских домах и обезопасить страну от рисков, которые могут стать реальными этой зимой. Мы знаем, что это будут сложные месяцы нашей страны. Но уверены, что кампания продолжит усиливаться новыми партнерами, а мы, украинцы, снова сможем выстоять благодаря единству и взаимопомощи».

Создатели «Теплой страны» призывают к поддержке проекта в распространении полезных материалов, партнерстве и применении полезных советов в собственном быту. Проект открыт для привлечения новых партнеров — из международного, частного и общественных секторов. Победим зиму вместе!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Допомога ООН переселенцям
Телеканал СТБ

Как оформить помощь от ООН и выплаты

 что делать если укусил клещ
Телеканал СТБ

Что делать, если укусил клещ?

 Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна»
Телеканал СТБ

Что делать при ядерном взрыве

 Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна»
Телеканал СТБ

Покров Пресвятой Богородицы: истоки и значение праздника и советы таролога Феклы

 мейковер
Телеканал СТБ

Топ-3 вкусных обедов от Марины Боржемской

 Марафон «Єдині новини» запускает кампанию «Теплая страна»
Телеканал СТБ

Рецепт вина из винограда в домашних условиях
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить